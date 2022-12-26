Путін створив для Медведєва нову посаду у воєнно-промисловій комісії РФ
У понеділок, 26 грудня, стало відомо, що Володимир Путін створив посаду першого заступника воєнно-промислової комісії Росії
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
Згідно з указом, її займе Дмитро Медведєв. Очолює комісію безпосередньо президент РФ.
"Путін створив нову посаду свого першого заступника у військово-промисловій комісії РФ, з указу випливає, що її обійме Медведєв", - йдеться у повідомленні.
Військово-промислова комісія РФ - постійний орган, утворений з метою організації державної політики у сфері оборонно-промислового комплексу, військово-технічного забезпечення, безпеки та правоохоронної діяльності.
- Нещодавно аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому президент РФ частіше з'являється на публіці. Одна з причин - Путін став більше думати про свою популярність та імідж у Росії.
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