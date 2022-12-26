Путін створив для Медведєва нову посаду у воєнно-промисловій комісії РФ

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Згідно з указом, її займе Дмитро Медведєв. Очолює комісію безпосередньо президент РФ.

"Путін створив нову посаду свого першого заступника у військово-промисловій комісії РФ, з указу випливає, що її обійме Медведєв", - йдеться у повідомленні.

Військово-промислова комісія РФ - постійний орган, утворений з метою організації державної політики у сфері оборонно-промислового комплексу, військово-технічного забезпечення, безпеки та правоохоронної діяльності.

Нещодавно аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому президент РФ частіше з'являється на публіці. Одна з причин - Путін став більше думати про свою популярність та імідж у Росії.

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