Путін став більше турбуватися про свій імідж у Росії, - ISW

Про це мовиться на сайті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що президент Росії Володимир Путін став частіше витупати в російських містах і робить туманні заяви про вторгнення в Україну. В ISW нагадали: упродовж 10 місяців повномасштабного вторгнення публічна активність очільника РФ була відсутньою.

За даними Інституту, 23 грудня Путін відвідав КБ приладобудування в Тульській області, що виробляє озброєння. Як повідомляється, того ж дня він планував відвідати Уралвагонзавод у Нижньому Тагілі, однак в останню хвилину захід скасували.

"Такі виступи, ймовірно, є частиною зусиль Кремля представити Путіна як лідера воєнного часу, чий наратив - панівний у внутрішньому інформаційному просторі. Адже Росія вступає в другий рік війни. Путін постійно покладався на особисті виступи протягом усього свого правління, що допомогло йому створити образ всевидючого і незмінного правителя", - звітували аналітики.

Також стверджується, що, можливо, Володимир Путін намагається створити сприятливі умови в інформ аційному просторі напередодні наступних президентських виборів у Росії на початку 2024 року.

Нагадаємо, 12 грудня речник президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін скасував велику підсумкову пресконференцію.

Днем пізніше британська розвідка пояснила, чому Путін відмовився від щорічної пресконференції: російський диктатор скасував виступ із підсумками року, аби зайвий раз не відповідати на запитання про війну РФ проти України.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb