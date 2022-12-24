Путін став більше турбуватися про свій імідж у Росії, - ISW
Аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому президент РФ частіше з'являється на публіці. Одна з причин - Путін став більше думати про свою популярність та імідж у Росії
Про це мовиться на сайті Інституту вивчення війни (ISW).
Експерти зазначають, що президент Росії Володимир Путін став частіше витупати в російських містах і робить туманні заяви про вторгнення в Україну. В ISW нагадали: упродовж 10 місяців повномасштабного вторгнення публічна активність очільника РФ була відсутньою.
За даними Інституту, 23 грудня Путін відвідав КБ приладобудування в Тульській області, що виробляє озброєння. Як повідомляється, того ж дня він планував відвідати Уралвагонзавод у Нижньому Тагілі, однак в останню хвилину захід скасували.
"Такі виступи, ймовірно, є частиною зусиль Кремля представити Путіна як лідера воєнного часу, чий наратив - панівний у внутрішньому інформаційному просторі. Адже Росія вступає в другий рік війни. Путін постійно покладався на особисті виступи протягом усього свого правління, що допомогло йому створити образ всевидючого і незмінного правителя", - звітували аналітики.
Також стверджується, що, можливо, Володимир Путін намагається створити сприятливі умови в інформаційному просторі напередодні наступних президентських виборів у Росії на початку 2024 року.
- Нагадаємо, 12 грудня речник президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін скасував велику підсумкову пресконференцію.
- Днем пізніше британська розвідка пояснила, чому Путін відмовився від щорічної пресконференції: російський диктатор скасував виступ із підсумками року, аби зайвий раз не відповідати на запитання про війну РФ проти України.
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