Уперше за 10 років. Путін скасував щорічну пресконференцію
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що президент РФ скасував велику підсумкову пресконференцію, тож до Нового року диктатор не виступатиме
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
Своєю чергою Пєсков заявив, що хоча великої пресконференції не буде, уряд розраховує, що президент РФ "знайде можливість поспілкуватися з кремлівським пулом". Також зазначається, що прийом у кремлі також скасовано.
Зазвичай під час великої пресконференції, за участі регіональних та іноземних журналістів, Путін підсумовував досягнення за рік, що минув. Це вперше за 10 років, коли захід був скасований.
- Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав відносини РФ та Заходу "конфронтацією" та заявив, що там "Росію ніхто не любить і любити не збирається".
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.17
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе