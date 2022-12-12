Уперше за 10 років. Путін скасував щорічну пресконференцію

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Своєю чергою Пєсков заявив, що хоча великої пресконференції не буде, уряд розраховує, що президент РФ "знайде можливість поспілкуватися з кремлівським пулом". Також зазначається, що прийом у кремлі також скасовано.

Зазвичай під час великої пресконференції, за участі регіональних та іноземних журналістів, Путін підсумовував досягнення за рік, що минув. Це вперше за 10 років, коли захід був скасований.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав відносини РФ та Заходу "конфронтацією" та заявив, що там "Росію ніхто не любить і любити не збирається".

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