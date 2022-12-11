В Кремлі заявили, що РФ доведеться "жити у конфронтації з Заходом"

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Пєсков заявив, що відносини РФ з Заходом зупинились та "не рухаються" і що Росії треба вчитися жити в таких умовах.

"Ми не рухаємося. Ми вже приїхали на станцію під назвою "конфронтація". І нам треба бути зібраними, потужними, і треба мати запас міцності, бо нам ще доведеться жити в умовах цієї конфронтації", - сказав він.

Пєсков також заявив, що на Заході Росію "ніхто не любить і любити особливо не збирається", але "РФ це і не потрібно". За його словами, Росію любить "інша частина світу".

8 грудня прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ не збирається"приєднувати" нові території України, проте хоче "звільнити" ті, що вже були анексовані.

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