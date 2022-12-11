В Кремлі заявили, що РФ доведеться "жити у конфронтації з Заходом"
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав відносини РФ та Заходу "конфронтацією" та заявив, що там "Росію ніхто не любить і любити не збирається"
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.
Пєсков заявив, що відносини РФ з Заходом зупинились та "не рухаються" і що Росії треба вчитися жити в таких умовах.
"Ми не рухаємося. Ми вже приїхали на станцію під назвою "конфронтація". І нам треба бути зібраними, потужними, і треба мати запас міцності, бо нам ще доведеться жити в умовах цієї конфронтації", - сказав він.
Пєсков також заявив, що на Заході Росію "ніхто не любить і любити особливо не збирається", але "РФ це і не потрібно". За його словами, Росію любить "інша частина світу".
- 8 грудня прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ не збирається"приєднувати" нові території України, проте хоче "звільнити" ті, що вже були анексовані.
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