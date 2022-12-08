У Путіна заявили, що РФ не збирається "приєднувати" нові території України

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Він заявив, що у частина "нових регіонів РФ" досі "окупована".

"Про приєднання до Росії нових територій не йдеться. Принаймні жодних заяв із цього приводу не було. Але все одно багато роботи зі звільнення територій. Ви знаєте, що ще в ряді нових регіонів РФ є окуповані території, які мають бути звільнені", - сказав він.

7 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що загроза ядерної війни зростає, але "Росія не завдасть удару першою", тільки у відповідь.

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