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Британська розвідка пояснила, чому Путін відмовився від щорічної пресконференції

13 грудня, 2022 вiвторок
08:48
війна з Росією Путін

Російський диктатор Володимир Путін відмовився від традиційної пресконференції за підсумками року, аби зайвий раз не відповідати на запитання про війну РФ проти України

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

Британська розвідка звертає увагу, що 12 грудня Кремль підтвердив, що Володимир Путін не буде проводити традиційну пресконференція за підсумками року. Це буде перший випадок за 10 років, коли Путін відмовився від цього щорічного заходу. Також раніше він скасував пряму телефонну лінію за своєї участі. 

"Попри те, що питання для Путіна відбирали заздалегідь, скасування пресконференції, ймовірно, пов’язане із занепокоєнням щодо нагнітання антивоєнних настроїв у Росії. Майже напевно кремлівські чиновники дуже чутливі до можливості того, що будь-який захід за участю Путіна, може перетворитися на несанкціоноване обговоренням війни проти України", - дійшли висновку у британській розвідці. 

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Світ
Росія
Володимир Путін
Дмитро Пєсков
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