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Опитування КМІС: 52% респондентів довіряють Зеленському, 39% - не довіряють

Катерина Єсікова
7 січня, 2025 вiвторок
13:02
Суспільство Володимир Зеленський

Станом на грудень 2024 року 52% українців довіряли президенту Володимиру Зеленському, не довіряли – 39%. Ще 9% не могли визначитися зі своїм ставленням

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Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології, яке було проведено у період 2-17 грудня 2024 року.

Як повідомляється, у кінці 2023 року 77% довіряли Зеленському, але до лютого 2024 року довіра знизилася до 64%, а до травня 2024 року – до 59% (водночас частка тих, хто не довіряє, зросла за вказаний період з 22% до 36%). 

"До жовтня 2024 року ситуація стабілізувалася, проте між жовтнем і груднем 2024-го рівень довіри знов почав знижуватися, хоча коштом не стільки тих, хто не довіряє, а тих, хто має невизначене ставлення до президента", - йдеться у повідомленні.

Так, станом на грудень 2024 року 52% українців довіряли президенту, а не довіряли – 39%. Решта 9% відповіли, що не можуть визначитися із своїм ставленням.

За результатами, дещо краще ставлення до Зеленського на Заході (баланс довіри-недовіри +27%) і в Центрі (+13%). На Півдні і Сході показники довіри також досить високі, але трохи нижчі і баланс довіри-недовіри в цих регіонах близький до 0.

Довідка. Опитування проводилося на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. У всіх регіонах України було опитано 2000 респондентів (у віці 18 років і старше), які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України.

"Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки близько 1000 респондентів (оскільки на кожний із варіантів запитання про довіру відповідала половина респондентів) (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%", - додали у КМІС.

  • Нагадаємо, протягом вересня-жовтня 2024 року соціологи зафіксували, що 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки це буде потрібно.

Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
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