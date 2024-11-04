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В Україні до 63% впала частка тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки потрібно, - КМІС

Дар'я Куркіна
4 листопада, 2024 понедiлок
13:10
Суспільство Війна з Росією, ЗСУ, військові

Протягом вересня-жовтня 2024 року соціологи зафіксували, що 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки це буде потрібно

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Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проводилось з 20 вересня по 3 жовтня.

Від початку повномасштабної війни до лютого 2024 року близько 71-73% українців стверджували, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно, коли 2-3% говорили про один рік, а 18-21% респондентів про запас міцності у декілька місяців - пів року.

"Між лютим і жовтнем 2024 року ми вперше фіксуємо зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно. При цьому все одно більшість українців – 63% – стверджують, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Разом з цим з 3% до 6% стало більше тих, хто говорить про 1 рік, тобто разом про відносно довгий період говорять 69% українців", - йдеться в матеріалі МКІС.

Також уточнюється: частка людей, які говорять про період до пів року, не зросла й зараз становить 19%, коли в лютому цього року - 21%. Однак стало більше українців, які не змогли відповісти на запитання - 12% (у лютому їх налічувалося 4%).

Фото: КМІС

"На Заході та в Центрі теж є зростання невизначеності, але загалом населення цих регіонів зберігає високу впевненість у своїх можливостях (з мінімальним погіршенням порівняно із лютим 2024 року)", - розповідають в інституті.

Водночас підкреслюється, що на Сході та Півдні динаміка є більш відчутною. Зокрема, на Півдні до 57% зменшилося тих, хто говорить про умовно довгий період (1 рік - стільки, скільки буде треба), а раніше їх було 71%. Також з 68% до 50% зменшилося число українців, які готові терпіти війну стільки, скільки треба.

"Разом з цим немає значного зростання тих, хто говорить про короткий період – 24% у лютому і 26% зараз. Натомість з 4% до 17% стало більше тих, хто не визначився зі своєю думкою", - йдеться в матеріалі.

У той час на Сході (Донецька й Харківська області) про умовно довгий період у лютому говорили 73% громадян, 70% з яких - про "стільки, скільки треба". Наразі ця статистика зменшилася до 48%, 38% з них готові терпіти стільки, скільки треба.

Фото: КМІС

"Простежується зв’язок між оцінкою міцності Росії та власної готовності терпіти війну. Так, серед тих, хто вірить, що Росія вичерпує ресурси, 77% готові терпіти стільки, скільки треба (і загалом 82% готові терпіти умовно довгий період). Водночас серед тих, хто вірить у безмежні ресурси Росії, 52% готові терпіти стільки, скільки треба (і загалом 59% готові терпіти умовно довгий період). Хоча навіть серед них 28% говорять про умовно короткий період декілька місяців-пів року”, - резюмують у повідомленні.

Опитування проводили шляхом телефонних інтервʼю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх українських регіонах, підконтрольних уряду України. Протягом 20 вересня - 3 жовтня було опитано 989 респондентів від 18 років. Статистична похибка не перевищує 4,1%.

  • 16 жовтня повідомлялось, що лише 28% опитаних українців позитивно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні (президентських чи парламентських) до завершення війни.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
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