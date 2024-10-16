Лише 28% респондентів підтримують ідею провести вибори в Україні до завершення війни, - опитування

Про це йдеться в опитуванні Центру Разумкова.

Зазначається, що більшість опитаних, зокрема, 56% ставляться до цього негативно.

"Підтримка ідеї проведення виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до чинної влади, насамперед до президента України. Так, серед тих, хто довіряє президенту України, лише 17% підтримали б такі вибори (не підтримали б – 69%), тоді як серед тих, хто йому не довіряє – відповідно 41% і 42%", - зазначили в Центрі Разумкова.

Соціологи кажуть, що меншою мірою підтримка ідеї проведення президентських та парламентських виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до Верховної Ради: серед тих, хто їй довіряє, 23% підтримали б такі вибори (не підтримали б – 63,5%), а серед тих, хто їй не довіряє – відповідно 30% і 54%.

Для довідки. Соціологічне опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року методом face-to-face у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях – лише на тих територіях, що контролюються урядом України, та на яких не ведуться бойові дії).

Загалом було опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.