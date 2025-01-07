Забирав у підлеглих 30% з бойових виплат: в Одесі затримали командира військової частини

Про це повідомляє ГУ Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, 31-річний командир вимагав у підлеглих 30% від додаткових грошових виплат за виконання бойових завдань, мотивуючи це нібито потребами військової частини, зокрема на ремонт техніки.

Водночас тим, хто відмовлявся платити, керівник нібито погрожував створити штучні перешкоди на службі – виявлення неіснуючих недоліків у роботі, переведення в інші підрозділи та зони бойових дій.

Поліція встановила, що таким чином з червня по грудень 2024 року командир отримав від особового складу понад 400 тис. грн. Його затримали його під час отримання "данини" за грудень в розмірі 41 тис. грн.

Під час обшуків слідчі вилучили останній протиправний грошовий побір, мобільні телефони та банківські карти фігуранта.

На підставі зібраних доказів командиру повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Йдеться про вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища.

Фігуранту загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство наразі триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.