Фінляндія завершує перевірку затриманого танкера, що пошкодив кабелі в Балтійському морі

Про це повідомляє Bloomberg.

Перевірка, що проводиться Traficom, охоплює технічний стан судна, екологічні аспекти, документацію та умови роботи екіпажу.

Згідно з повідомленням, залишився останній етап інспекції. Його результати та рішення щодо подальшої придатності танкера до плавання будуть оголошені вже в середу.

Крім того, Об'єднані експедиційні сили — оборонне угруповання під керівництвом Великої Британії, до якого також входять Фінляндія і Швеція — активізували свою діяльність для швидшого виявлення підозрілих суден.

Що передувало

3 грудня між Фінляндією та Швецією стався обрив інтернет-кабелю. Він зазнав пошкоджень, але причини аварії були невідомі.

25 грудня фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.

26 грудня фінська влада затримала судно Eagle S, що перевозило російську нафту в Балтійському морі. Його підозрюють у пошкодженні підводного силового кабелю, який з'єднує Фінляндію та Естонію, а також чотирьох інтернет-ліній.

У неділю, 29 грудня, поліція Фінляндії повідомила, що знайшла сліди, які тягнуться на десятки кілометрів по дну Балтійського моря, де танкер, що перевозив російську нафту, як підозрюють, пошкодив своїм якорем лінію електропередач і чотири телекомунікаційні кабелі.

Станом на понеділок, 6 січня, два підводні комунікаційні кабелі компанії Elisa між Фінляндією та Естонією, які були пошкоджені 25 грудня 2024 року, вдалося відремонтувати.