Кажанна прокоментувала фінансову нестабільність і заперечила, що перебуває "в рабстві лейблу Jerry Heil"

Про це вона сказала в сторіс в instagram.

У низці інтервʼю, зокрема і в грудні у розмові з Машею Єфросиніною, співачка та авторка пісень Кажанна розповіла, що не може планувати своє майбутнє, не знає, чи вистачить їй на оренду квартири, та не може дозволити собі психолога. Кажанна є підопічною лейблу NOVA MUSIC, заснованого Jerry Heil.

Такі її зізнання про фінансове становище спровокували негативні коментарі на адресу Jerry Heil. Блогерка Radmila зняла відео, в якому заявила, нібито Кажанна перебуває в рабстві лейблу Jerry Heil.

У відповідь артистка заявила, що такі "дурнуваті звинувачення абсолютно нічим не підкріплені і жорстокі".

"Можливо, це для вас якесь відкриття. Але незалежно, на лейблі ви, чи на верблюді, якщо ви не топ 5 артист в Україні, ви не зможете жити зі стримів. Роялті в Україні значно нижче, ніж в інших країнах. Можливо, я зараз зруйнувала чиїсь ванільні мрії, але нікому нічого не падає на голову. Від того, що мільйон людей подивиться ваше відео в TikTok, чи хтось вас кудись запостить чи запросить, ваші кишені магічним чином не наповняться діамантами, хом’ячки не пооживають, і феї не прилетять цілувати вам ноги. Ніяких чудес не існує, це просто клопітка щоденна праця. Я заробляю гроші своєю творчістю", - наголосила Кажанна.

Вона уточнила, що кажучи про те, що не має грошей на психолога, прагнула підтримати людей, які теж не мають такої змоги.

"Психолог - це недешеве задоволення! Ви бачили ціни? Це норм, що людина не може собі щось дозволити", - додала артистка.

