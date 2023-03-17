Шкарлет іде з посади міністра освіти й науки, - ЗМІ
Голова Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет йде у відставку
Про це повідомляють видання РБК-Україна та Українська правда, 17 березня, із посиланнями на свої джерела.
За інформацією співрозмовника, Шкарлет уже готує заяву про свою відставку.
Зазначається, що заяву про відставку з посади міністра Шкарлет, ймовірно, подасть у п’ятницю 17 березня.
Видання зазначає, що інформацію про відставку Шкарлета УП підтвердили у Кабінеті міністрів, Офісі президента й Верховній Раді. Сам міністр на дзвінки не відповів і письмово теж не прокоментував цю інформацію.
За даними джерел УП, в якості кандидатів на посаду Шкарлета розглядають Оксена Лісового чи Інну Ящук.
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У своєму telegram-каналі українська депутатка Інна Совсун також повідомила про це.
"Я хочу подивитись в очі кожному депутатові і депутатці, що голосовували за нього, і спитати, чи вони пишаються власним вибором. Саме ця людина 3 роки очолювала українську освіту, і які його досягнення на посаді? Це були втрачені роки для наших дітей та студентів, які буде дуже тяжко надолужити", - написала вона..
Варто зауважити, що міністр освіти пов'язаний з низкою скандалів. Зокрема, у трьох його роботах виявили плагіат, але чиновник відкинув усі звинувачення.
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1 лютого 2022 року Сергій Шкарлет заявив, що МОН не визнаватиме результатів конкурсу на посаду президента Києво-Могилянської академії, і буде наказ про нові вибори, оскільки попередні пройшли із порушенням процедур.
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