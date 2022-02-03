Наглядова рада Києво-Могилянської академії засудила рішення Міносвіти про оголошення повторного конкурсу на посаду президента ЗВО

Про це йдеться на сайті університету.



"Наглядова рада НаУКМА як представник Міністерства освіти і науки України засуджує рішення МОН України про оголошенням нового конкурсу на зайняття посади президента НаУКМА", - йдеться у повідомленні.



28 січня 2022 року Організаційний комітет із проведення виборів президента Києво-Могилянської академії встановив результат виборів на посаду президента та скерував відповідну документацію до Міносвіти.



"Закон визначає вичерпний перелік підстав для оголошення нового конкурсу на заміщення посади керівника закладу вищої освіти і не надає МОН України повноважень оцінювати рішення організаційного комітету щодо встановлення результату виборів і визначення переможця", - наголосили у Наглядовій раді.



У повідомленні йдеться, що оприлюднене 2 лютого рішення Міносвіти про оголошення нового конкурсу на зайняття посади президента ЗВО ухвалили за межами його повноважень щодо державного контролю у сфері вищої освіти, а тому воно є протиправним.



"Такі дії посадових осіб МОН України є протиправним втручанням у вибори президента НаУКМА, порушують право університету на автономію та самоврядування і мають ознаки зловживання владою або службовим становищем", - наголосили у заяві.



Наглядова рада вимагає від Міносвіти припинити порушення закону та негайно завершити всі процедури, пов'язані з підписанням контракту із обраним президентом НаУКМА Сергієм Квітом.

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