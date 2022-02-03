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Наглядова рада Києво-Могилянської академії засудила рішення Міносвіти про оголошення повторного конкурсу на посаду президента ЗВО

3 лютого, 2022 четвер
15:32
Суспільство Києво-Могилянська академія

Наглядова рада Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) засудила рішення МОН оголосити повторний конкурс на посаду президента ЗВО і закликала завершити усі процедури з підписання контракту з обраним президентом Сергієм Квітом

Про це йдеться на сайті університету.

"Наглядова рада НаУКМА як представник Міністерства освіти і науки України засуджує рішення МОН України про оголошенням нового конкурсу на зайняття посади президента НаУКМА", - йдеться у повідомленні.

28 січня 2022 року Організаційний комітет із проведення виборів президента Києво-Могилянської академії встановив результат виборів на посаду президента та скерував відповідну документацію до Міносвіти.

"Закон визначає вичерпний перелік підстав для оголошення нового конкурсу на заміщення посади керівника закладу вищої освіти і не надає МОН України повноважень оцінювати рішення організаційного комітету щодо встановлення результату виборів і визначення переможця", - наголосили у Наглядовій раді.

У повідомленні йдеться, що оприлюднене 2 лютого рішення Міносвіти про оголошення нового конкурсу на зайняття посади президента ЗВО ухвалили за межами його повноважень щодо державного контролю у сфері вищої освіти, а тому воно є протиправним.

"Такі дії посадових осіб МОН України є протиправним втручанням у вибори президента НаУКМА, порушують право університету на автономію та самоврядування і мають ознаки зловживання владою або службовим становищем", - наголосили у заяві.

Наглядова рада вимагає від Міносвіти припинити порушення закону та негайно завершити всі процедури, пов'язані з підписанням контракту із обраним президентом НаУКМА Сергієм Квітом.

  • Нагадаємо, у вересні 2021 року у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів на посаду президента закладу. Тоді жоден із двох кандидатів не набрав більше 50% голосів. Були призначені повторні вибори.
  • Ексміністр освіти України Сергій Квіт заявив, що на виборчу дільницю ЗВО напали і викрали скриньку з бюлетенями. 
  • Згодом стало відомо, що Квіт переміг на виборах президента НаУКМА.
  • 1 лютого 2022 року Сергій Шкарлет заявив, що МОН не визнаватиме результатів конкурсу на посаду президента Києво-Могилянської академії і видасть наказ про нові вибори, оскільки попередні вважає проведеними з порушенням процедур. Згодом МОН оголосило новий конкурс на посаду президента "Могилянки".
  • Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до міністра освіти Сергія Шкарлета з вимогою пояснити відмову МОН визнавати результати виборів очільника Києво-Могилянської академії та призначення повторних виборів.
  • 3 лютого 2022 студенти Києво-Могилянської академії підтримали безстроковий страйк проти невизнання Шкарлетом виборів керівника закладу.
 

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Новини
вибори
Міносвіти
Києво-Могилянська Академія
Квіт
наглядова рада
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