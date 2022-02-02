Стефанчук закликав Шкарлета пояснити призначення повторних виборів президента Могилянки

Про це він написав у facebook.

"Я завжди був і залишаюсь прихильником університетського самоврядування, за яким тільки спільнота університету має право обирати собі очільника. І це право - священне! Адже це частина народовладдя. І тому я, як колишній професор "Могилянки", як науковець, як людина, щиро зацікавлений у тому, аби довгий виборчий процес президента НаУКМА завершився та один із найпотужніших вишів врешті-решт чесно і прозоро отримав свого керманича", - зауважив Стефанчук.

Він наголосив, що в межах парламентського контролю надіслав звернення до Сергія Шкарлета з вимогою обґрунтувати рішення МОН щодо відмови визнавати результати виборів президента НаУКМА, а також аргументувати рішення щодо призначення повторних виборів.

Голова ВРУ також звернувся до генпрокурорки Ірини Венедіктової та міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Він просить їх взяти під контроль розслідування факту викрадення однієї зі скриньок для голосування під час останніх виборів очільника вишу.

Стефанчук також скерував листи до міністра юстиції України, міністра охорони здоров’я України, в.о. голови Державної податкової служби України, голови Національного агентства із запобігання корупції та голови Служби безпеки щодо результатів спецперевірки кандидатів на виборах.

