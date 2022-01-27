На виборчу дільницю Києво-Могилянської академії напали і викрали скриньку для голосування, - претендент на посаду президента вишу Квіт
Претендент на посаду президента Києво-Могилянської академії Сергій Квіт заявив, що на виборчу дільницю ЗВО напали і викрали скриньку для голосування
Про це він повідомив у facebook.
"На виборчу дільницю НаУКМА щойно було здійснено напад і відкрито викрадено одну із скриньок для голосування", - написав Квіт.
За його словами, наразі там працює поліція. Процедура голосування продовжується.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.82
Купівля 28.82Продаж 29.15
-
EUR
Купівля 32.24Продаж 32.74
- Актуальне
- Важливе