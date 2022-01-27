Ексміністр освіти Квіт виграв вибори президента Києво-Моглянської академії
Колишній міністр освіти України Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету "Києво-Могилянська академія"
Про це повідомила Telegram-канал, який веде студенство.
Старший викладач кафедри міжнародного та європейського права закладу Сергій Петухов підтвердив цю інформацію у Facebook.
За результатами, Сергій Квіт отримав 235 голосів (52,80%), а Олександра Гуменна - 191 (42,92%).
Проти всіх проголосували 18 людей (4,04%), 148 людини не голосувало, одна людина зіпсувала бюлетень.
- Нагадаємо, у вересні 2021 року у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів на пост президента ЗВО. Тоді жоден із двох кандидатів не набрала більше 50% голосів. Були призначені повторні вибори.
- Під час голосуванння Квіт заявив, що на виборчу дільницю ЗВО напали і викрали скриньку з бюлетенями.
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