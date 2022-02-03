Студенти Києво-Могилянської академії підтримали безстроковий страйк проти невизнання Шкарлетом виборів керівника закладу

Про це йдеться у спільній заяві органів студентського самоврядування, оприлюдненій на сайті НаУКМА.



"Міністерство освіти і науки України перевищило свої повноваження і не визнало результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Ми вважаємо наказ міністерства про призначення нового конкурсу на посаду президента НаУКМА недотриманням чинного законодавства, наступом на університетську автономію та знеціненням академічних свобод. У міністерства відсутні повноваження щодо визнання чи невизнання результатів голосування. Такі повноваження надані Законом України "Про вищу освіту" виключно Організаційному комітету виборів", - йдеться у заяві.



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Студентські органи самоврядування наголосили, що не переривають навчальний процес, але зазначили, що під час акцій протесту студенти мають право не відвідувати заняття.



"Цим рішенням органи студентського самоврядування висловлюють свою незгоду з рішенням міністерства. Ми підтримуємо право могилянців самостійно обирати свого президента. Ми не перериваємо навчальний процес, але під час проведення протестних акцій студенти мають право не відвідувати заняття. Ми закликаємо адміністрацію НаУКМА забезпечити право студентів на протест!" - заявили студентські органи самоврядування.



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Студентів Могилянки створили страйковий комітет з організації акцій протесту проти рішення Шкарлета. До комітету увійшли представники органів студентського самоврядування - Студентської колегії та Конференції студентів, керівники студентських організацій, представники викладачів та працівників університету.

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