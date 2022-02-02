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#Savemohylyanka: українці запустили флешмоб на підтримку Квіта і визнання результатів виборів у "Могилянці"

2 лютого, 2022 середа
22:25
Суспільство

2 лютого українці у соціальних мережах запустили флешмоб #savemohylyanka, у якому вимагають від Міністерства освіти і науки визнати результати виборів президента Києво-Могилянської академії та підписати контракт із колишнім міністром освіти України Сергієм Квітом, який переміг на виборах

Про це повідомляє Еспресо.TV.

До флешмобу долучилися відомі українські політики, громадські та культурні діячі. Зокрема, колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян у Facebook написав, що "міністр освіти й науки Сергій Шкарлет незаконно скасував вибори ректора в "Могилянці" і вирішив не визнавати перемогу Сергія Квіта".

"Тут молитвою не допоможеш, треба брати палицю в руки!" - додав Омелян.
 

На захист Квіта виступив також український військовий та колишній нардеп Андрій Тетерук.

"Будь-які спроби плагіаторів та махінаторів зупинити призначення - лише марнування часу", - зазначив він у своєму дописі.
 



До флешмобу долучилися музикант і культурний діяч Тарас Компаніченко та співачка і телеведуча Анжеліка Рудницька. 

Зокрема Рудницька написала, що ця ситуація схожа на "чергову атаку на виш, який формує українські цінності і гуртує українську спільноту". 
 
 


Нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Володимир В'ятрович написав, що заяви Шкарлета є порушенням закону і грубим втручанням держави в університетське самоврядування.

"Спроби Шкарлета, головними "заслугами" якого є плагіат і зв'язки з Табачником, перекреслити вибір спільноти найстарішого й найдемократичнішого українського вишу, викликають обурення. Міністр освіти має дезавуювати свої заяви, припинити спроби ревізії волевиявлення могилянської спільноти і без зволікань призначити Сергія Квіта на посаду президента Києво-Могилянської Академії", - йдеться у дописі В'ятровича.

Він додав, що якщо результати виборів не визнають, то має постати питання про негайну відставку Шкарлета.
 


"Я хоч і не вчився в "Могилянці", але трохи вчив історію. Так от, починаючи з 90-го року в протистоянні студентів і влади, остання завжди програвала (хоч і не відразу). А могилянці завжди були в авангарді усіх революцій. Це я про всяк випадок хочу нагадати Зеленському, що українське студентство - це не лише "кавеен", - так щодо ситуації висловився політик Олександр Черненко.
 


Політикиня та колишня заступниця міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк зазначила, що Шкарлет не має жодних законних підстав не підписувати трудовий договір з Квітом.

"Про його обов'язок укласти цю угоду прямо зазначено у Законі про вищу освіту. Якщо він має сумніви у доброчесності організаторів виборів чи невідповідності процедури, хай МОН звертається до суду", - йдеться у повідомленні.
 


Також до флешмобу долучилися політологи Михайло Бесараб та Віктор Таран.

"Правляча команда кидає виклик не Університету, а усім нам. Вони перевіряють, як далеко можна заступити за лінію дозволеного", - написав Бесараб.

Таран наголосив, що у Шкарлета юридично немає жодних повноважень визнавати чи ні вибори президента вишу. Він зазначив, що сподівається на те, що "в очільників МОН вистачить мудрості не влізати в цю авантюру і просто підписати контракт".
 
 


За визнання виборів президента НаУКМА виступили і громадські організації, й багато публічних осіб, і причетних чи небайдужих людей.

"Руки геть від Могилянки!" - з такою заявою виступило об'єднання "Рух Опору Капітуляції". У ній ідеться про те, що відбулося "брутальне руйнування університетського самоврядування, демократичних принципів і справедливості".

"Чиновники Міністерства освіти і науки глибоко помиляються, якщо вважають, що повернення в часи Януковича все ще можливе", - йдеться у повідомленні.

Також "РОК" вимагає підписати контракт із Сергієм Квітом як з новим президентом НаУКМА негайно.
 

 
 
 


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освіта
Києво-Могилянська Академія
вибори президента
Сергій Квіт
флешмоб
Могилянка
конкурс на посаду
НаУКМА
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