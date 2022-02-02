#Savemohylyanka: українці запустили флешмоб на підтримку Квіта і визнання результатів виборів у "Могилянці"
2 лютого українці у соціальних мережах запустили флешмоб #savemohylyanka, у якому вимагають від Міністерства освіти і науки визнати результати виборів президента Києво-Могилянської академії та підписати контракт із колишнім міністром освіти України Сергієм Квітом, який переміг на виборах
Про це повідомляє Еспресо.TV.
До флешмобу долучилися відомі українські політики, громадські та культурні діячі. Зокрема, колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян у Facebook написав, що "міністр освіти й науки Сергій Шкарлет незаконно скасував вибори ректора в "Могилянці" і вирішив не визнавати перемогу Сергія Квіта".
"Тут молитвою не допоможеш, треба брати палицю в руки!" - додав Омелян.
На захист Квіта виступив також український військовий та колишній нардеп Андрій Тетерук.
"Будь-які спроби плагіаторів та махінаторів зупинити призначення - лише марнування часу", - зазначив він у своєму дописі.
- Нагадаємо, у вересні 2021 року у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів на пост президента ЗВО. Тоді жоден із двох кандидатів не набрав більше 50% голосів. Були призначені повторні вибори.
- Колишній міністр освіти України Сергій Квіт заявив, що на виборчу дільницю ЗВО напали і викрали скриньку з бюлетенями.
- Згодом стало відомо, що Квіт переміг на виборах президента НаУКМА.
- 1 лютого 2022 року Сергій Шкарлет заявив, що МОН не визнаватиме результатів конкурсу на посаду президента Києво-Могилянської академії, і буде наказ про нові вибори, оскільки попередні пройшли із порушенням процедур.
- 2 лютого стало відомо, що МОН оголосило новий конкурс на посаду президента "Могилянки", переможець виборів Квіт планує звернутися до суду. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав Шкарлета пояснити призначення повторних виборів президента НаУКМА.
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