Savemohylyanka: українці запустили флешмоб на підтримку Квіта і визнання результатів виборів у "Могилянці"

Про це повідомляє Еспресо.TV.



До флешмобу долучилися відомі українські політики, громадські та культурні діячі. Зокрема, колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян у Facebook написав, що "міністр освіти й науки Сергій Шкарлет незаконно скасував вибори ректора в "Могилянці" і вирішив не визнавати перемогу Сергія Квіта".



"Тут молитвою не допоможеш, треба брати палицю в руки!" - додав Омелян.



На захист Квіта виступив також український військовий та колишній нардеп Андрій Тетерук.



"Будь-які спроби плагіаторів та махінаторів зупинити призначення - лише марнування часу", - зазначив він у своєму дописі.







До флешмобу долучилися музикант і культурний діяч Тарас Компаніченко та співачка і телеведуча Анжеліка Рудницька.



Зокрема Рудницька написала, що ця ситуація схожа на "чергову атаку на виш, який формує українські цінності і гуртує українську спільноту".





Нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Володимир В'ятрович написав, що заяви Шкарлета є порушенням закону і грубим втручанням держави в університетське самоврядування.



"Спроби Шкарлета, головними "заслугами" якого є плагіат і зв'язки з Табачником, перекреслити вибір спільноти найстарішого й найдемократичнішого українського вишу, викликають обурення. Міністр освіти має дезавуювати свої заяви, припинити спроби ревізії волевиявлення могилянської спільноти і без зволікань призначити Сергія Квіта на посаду президента Києво-Могилянської Академії", - йдеться у дописі В'ятровича.



Він додав, що якщо результати виборів не визнають, то має постати питання про негайну відставку Шкарлета.





"Я хоч і не вчився в "Могилянці", але трохи вчив історію. Так от, починаючи з 90-го року в протистоянні студентів і влади, остання завжди програвала (хоч і не відразу). А могилянці завжди були в авангарді усіх революцій. Це я про всяк випадок хочу нагадати Зеленському, що українське студентство - це не лише "кавеен", - так щодо ситуації висловився політик Олександр Черненко.





Політикиня та колишня заступниця міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк зазначила, що Шкарлет не має жодних законних підстав не підписувати трудовий договір з Квітом.



"Про його обов'язок укласти цю угоду прямо зазначено у Законі про вищу освіту. Якщо він має сумніви у доброчесності організаторів виборів чи невідповідності процедури, хай МОН звертається до суду", - йдеться у повідомленні.





Також до флешмобу долучилися політологи Михайло Бесараб та Віктор Таран.



"Правляча команда кидає виклик не Університету, а усім нам. Вони перевіряють, як далеко можна заступити за лінію дозволеного", - написав Бесараб.



Таран наголосив, що у Шкарлета юридично немає жодних повноважень визнавати чи ні вибори президента вишу. Він зазначив, що сподівається на те, що "в очільників МОН вистачить мудрості не влізати в цю авантюру і просто підписати контракт".





За визнання виборів президента НаУКМА виступили і громадські організації, й багато публічних осіб, і причетних чи небайдужих людей.



"Руки геть від Могилянки!" - з такою заявою виступило об'єднання "Рух Опору Капітуляції". У ній ідеться про те, що відбулося "брутальне руйнування університетського самоврядування, демократичних принципів і справедливості".



"Чиновники Міністерства освіти і науки глибоко помиляються, якщо вважають, що повернення в часи Януковича все ще можливе", - йдеться у повідомленні.



Також "РОК" вимагає підписати контракт із Сергієм Квітом як з новим президентом НаУКМА негайно.



За визнання виборів президента НаУКМА виступили і громадські організації, й багато публічних осіб, і причетних чи небайдужих людей."Руки геть від Могилянки!" - з такою заявою виступило об'єднання "Рух Опору Капітуляції". У ній ідеться про те, що відбулося "брутальне руйнування університетського самоврядування, демократичних принципів і справедливості"."Чиновники Міністерства освіти і науки глибоко помиляються, якщо вважають, що повернення в часи Януковича все ще можливе", - йдеться у повідомленні.Також "РОК" вимагає підписати контракт із Сергієм Квітом як з новим президентом НаУКМА негайно. Також до флешмобу долучилися політологи Михайло Бесараб та Віктор Таран."Правляча команда кидає виклик не Університету, а усім нам. Вони перевіряють, як далеко можна заступити за лінію дозволеного", - написав Бесараб.Таран наголосив, що у Шкарлета юридично немає жодних повноважень визнавати чи ні вибори президента вишу. Він зазначив, що сподівається на те, що "в очільників МОН вистачить мудрості не влізати в цю авантюру і просто підписати контракт". Політикиня та колишня заступниця міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк зазначила, що Шкарлет не має жодних законних підстав не підписувати трудовий договір з Квітом."Про його обов'язок укласти цю угоду прямо зазначено у Законі про вищу освіту. Якщо він має сумніви у доброчесності організаторів виборів чи невідповідності процедури, хай МОН звертається до суду", - йдеться у повідомленні. "Я хоч і не вчився в "Могилянці", але трохи вчив історію. Так от, починаючи з 90-го року в протистоянні студентів і влади, остання завжди програвала (хоч і не відразу). А могилянці завжди були в авангарді усіх революцій. Це я про всяк випадок хочу нагадати Зеленському, що українське студентство - це не лише "кавеен", - так щодо ситуації висловився політик Олександр Черненко. Нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Володимир В'ятрович написав, що заяви Шкарлета є порушенням закону і грубим втручанням держави в університетське самоврядування."Спроби Шкарлета, головними "заслугами" якого є плагіат і зв'язки з Табачником, перекреслити вибір спільноти найстарішого й найдемократичнішого українського вишу, викликають обурення. Міністр освіти має дезавуювати свої заяви, припинити спроби ревізії волевиявлення могилянської спільноти і без зволікань призначити Сергія Квіта на посаду президента Києво-Могилянської Академії", - йдеться у дописі В'ятровича.Він додав, що якщо результати виборів не визнають, то має постати питання про негайну відставку Шкарлета. До флешмобу долучилися музикант і культурний діяч Тарас Компаніченко та співачка і телеведуча Анжеліка Рудницька.Зокрема Рудницька написала, що ця ситуація схожа на "чергову атаку на виш, який формує українські цінності і гуртує українську спільноту".



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