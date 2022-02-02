"Вбачаємо в цьому пряму спробу захопити академію": викладач "Могилянки" анонсував протести студентів під Міносвіти через невизнання виборів президента ЗВО
Старший викладач кафедри міжнародного та європейського права Києво-Могилянської академії Сергій Петухов заявив, що невизнання виборів президента закладу з боку Міносвіти може свідчити про бажання захопити ЗВО
Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.
"Це якесь особливе ставлення міністра і міністерства під його керуванням до Києво-Могилянської академії, тому що не більше місяця тому відбулись у новоствореному Харківському університеті, де МОН сказало, що не має повноважень перевіряти процедуру проведення виборів і уклала контракт з новообраним ректором буквально за два дні. В даному випадку, чомусь кардинально змінило позицію саме для НаУКМА. Ми вбачаємо в цьому пряму спробу захопити академію, дестабілізувати ситуацію і, таким чином, зробити так, щоб академія не мала обраного президента", - сказав викладач.
За словами Петухова, всі представники Могилянської спільноти заявили про визнання результати виборів.
"Це і студенти, і викладачі, і випускники. Обидва кандидати підписали протокол. Ми не бачимо підстав зараз Міністерству не визнавати вибори, крім бажання захопити академію чи дестабілізувати ситуацію. Університет працює, у нас все добре", - додав він.
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Викладач нагадав, що Міносвіти опублікувало наказ про нові вибори, які вони призначили на 27 квітня.
"У той же час студенти "Могилянки" оголосили про безстроковий страйк і анонсували акції протесту проти рішення Міністерства. Я думаю, що буде і позиція викладачів університету, і активізувались народні депутати, які згадали про зареєстровану постанову про звільнення Шкарлета, яку можуть реанімувати найближчим часом і розглянути, враховуючи негативні події, які сталися найближчим часом у вищій освіті і шкільній також. Ми не здаємося, ми не покладаємо рук, можливе судове оскарження наказу про призначення нових виборів, але ми бачимо, що могилянська спільнота згуртувалася і готова дати бій спробі захоплення академії", - сказав Петухов.
Він також прокоментував напад на одну із виборчих дільниць під час виборів.
"В той же день, коли стався цей напад, мої колеги, які є членами виборчої комісії дали свої свідчення слідчому в Подільському управлінні Нацполіції в Києві і так само передали всі записи з відеокамер, які є в розпорядженні НаУКМА. Ми очікуємо розслідування цієї справи, тому що ці напади не могли бути можливими в центрі Києва вдень, коли всі це бачать", - підсумував викладач.
- Нагадаємо, у вересні 2021 року у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів на пост президента ЗВО. Тоді жоден із двох кандидатів не набрав більше 50% голосів. Були призначені повторні вибори.
- Колишній міністр освіти України Сергій Квіт заявив, що на виборчу дільницю ЗВО напали і викрали скриньку з бюлетенями.
- Згодом стало відомо, що Квіт переміг на виборах президента НаУКМА.
- 1 лютого 2022 року Сергій Шкарлет заявив, що МОН не визнаватиме результатів конкурсу на посаду президента Києво-Могилянської академії, і буде наказ про нові вибори, оскільки попередні пройшли із порушенням процедур.
- Згодом МОН оголосило новий конкурс на посаду президента "Могилянки".
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до міністра освіти Сергія Шкарлета пояснити відмову МОН визнавати результати виборів очільника Києво-Могилянської академії та призначення повторних виборів.
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