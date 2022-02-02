"Вбачаємо в цьому пряму спробу захопити академію": викладач "Могилянки" анонсував протести студентів під Міносвіти через невизнання виборів президента ЗВО

Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.



"Це якесь особливе ставлення міністра і міністерства під його керуванням до Києво-Могилянської академії, тому що не більше місяця тому відбулись у новоствореному Харківському університеті, де МОН сказало, що не має повноважень перевіряти процедуру проведення виборів і уклала контракт з новообраним ректором буквально за два дні. В даному випадку, чомусь кардинально змінило позицію саме для НаУКМА. Ми вбачаємо в цьому пряму спробу захопити академію, дестабілізувати ситуацію і, таким чином, зробити так, щоб академія не мала обраного президента", - сказав викладач.



За словами Петухова, всі представники Могилянської спільноти заявили про визнання результати виборів.



"Це і студенти, і викладачі, і випускники. Обидва кандидати підписали протокол. Ми не бачимо підстав зараз Міністерству не визнавати вибори, крім бажання захопити академію чи дестабілізувати ситуацію. Університет працює, у нас все добре", - додав він.



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Викладач нагадав, що Міносвіти опублікувало наказ про нові вибори, які вони призначили на 27 квітня.



"У той же час студенти "Могилянки" оголосили про безстроковий страйк і анонсували акції протесту проти рішення Міністерства. Я думаю, що буде і позиція викладачів університету, і активізувались народні депутати, які згадали про зареєстровану постанову про звільнення Шкарлета, яку можуть реанімувати найближчим часом і розглянути, враховуючи негативні події, які сталися найближчим часом у вищій освіті і шкільній також. Ми не здаємося, ми не покладаємо рук, можливе судове оскарження наказу про призначення нових виборів, але ми бачимо, що могилянська спільнота згуртувалася і готова дати бій спробі захоплення академії", - сказав Петухов.



Він також прокоментував напад на одну із виборчих дільниць під час виборів.



"В той же день, коли стався цей напад, мої колеги, які є членами виборчої комісії дали свої свідчення слідчому в Подільському управлінні Нацполіції в Києві і так само передали всі записи з відеокамер, які є в розпорядженні НаУКМА. Ми очікуємо розслідування цієї справи, тому що ці напади не могли бути можливими в центрі Києва вдень, коли всі це бачать", - підсумував викладач.



