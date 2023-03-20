Комітет ВР підтримав відставку Шкарлета з посади міністра освіти
Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади очільника Міносвіти
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
"Комітет із питань освіти підтримав відставку з посади міністра освіти (Сергія - ред.) Шкарлета", - написав народний обранець.
Посаду очільника МОН може обійняти воїн-доброволець, кандидат філософських наук, доцент Оксен Лісовий.
- Шкарлет минулого тижня написав заяву про відставку. При цьому він написав своє прізвище з помилкою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.37
Купівля 38.37Продаж 38.97
-
EUR
Купівля 40.36Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе