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Мінветеранів, Мінкульт, Міндовкілля й інші: профільні комітети ВРУ рекомендували парламенту призначити очільників низки міністерств

Ксенія Золотова
5 вересня, 2024 четвер
10:57
Суспільство на фото Верховна Рада України

5 вересня профільні комітети Верховної Ради України рекомендували на призначення очільників міністерства у справах ветеранів, міністерства культури та стратегічних комунікацій, міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, міністерства молоді та спорту України, міністерства юстиції та міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, міністерства аграрної політики та продовольства

Зміст

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. 

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді України призначити Калмикову Наталію Фернандівну на посаду Міністра у справах ветеранів України.

З 9 лютого 2024 року, за призначенням уряду, тимчасово виконувачем обов’язків міністра у справах ветеранів України був Олександр Порхун.

Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді України призначити Точицького Миколу Станіславовича на посаду Міністра культури та стратегічних комунікацій України.

З 28 липня 2023 року тимчасово виконувачем обов’язків міністра культури та інформаційної політики України був Ростислав Карандєєв.

Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування рекомендував Верховній Раді України призначити Гринчук Світлану Василівну на посаду Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

З 14 квітня 2022 року Руслан Стрілець був міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту рекомендував Верховній Раді України призначити Бідного Матвія Вікторовича на посаду міністра молоді та спорту України.

З 9 листопада 2023 року тимчасово виконувачем обов’язків міністра молоді та спорту України був Матвій Бідний.

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики рекомендував Верховній Раді України призначити Стефанішину Ольгу Віталіївну на посаду Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністра юстиції України.

З 29 серпня 2019 року Мін'юст очолював Денис Малюська.

Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді України призначити Сметаніна Г.В. на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Постановою Верховної Ради України від 21 березня 2023 року Олександр Камишін був призначений міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді України призначити Коваля Віталія Станіславовича на посаду міністра аграрної політики та продовольства України.

Від 14 травня 2024 року на Висоцького Тараса Миколайовича було тимчасово покладено виконання обов’язків міністра аграрної політики та продовольства України.

Теги:
Україна
Верховна Рада
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