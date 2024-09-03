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Ексклюзив

Політолог Саакян припустив, чого можна чекати після відставки міністрів, які подали заяви на звільнення

Марина Клюєва
3 вересня, 2024 вiвторок
21:50
Суспільство

Політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян припустив, чого можна чекати після відставки міністрів, які подали заяви на звільнення 3 вересня

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо. 

Зокрема він зазначив, що окрім міністрів, які подали заяви на звільнення 3 вересня, в Україні є ще кілька міністерств, які не мають постійних очільників. 

"Залишається, дійсно, інтрига не тільки з приводу списку міністрів, які підуть у відставку, але й із приводу того, хто займе ці посади. Оскільки, нагадаю, у нас є ще ціла низка міністерств, де на сьогодні немає міністрів, і є виконуючі обов’язки, тимчасово виконуючі обов’язки міністрів. Відповідно ми говоримо про 5+ сумарно міністерств, у яких має відбутися зараз призначення нових міністрів. А відтак постає друга інтрига: а чи не чекає нас у цілому відставка Кабінету міністрів, відповідно зміна прем’єр-міністра і заміна не окремих міністрів, а в рамках вже цього процесу призначення нових. За словами, зокрема, Арахамії про день призначень, власне, і ховається обговорення ініціативи з тим що призначити окремих міністрів чи в цілому замінювати весь Кабмін. На тлі цього ясно, що візит до Сполучених Штатів віцепрем’єрки і керівника Офісу президента також виглядають симптоматично разом із відставкою Укренерго і, скажімо, всім цим пакетом кадрових перестановок", - зазначив він. 

Олег Саакян зауважив, що для моделі довгої війни, в якій наразі перебуває Україна, такі зміни є нормальними. 

"Чому я сказав, що тут сходяться одразу декілька процесів, - тому що перш за все ми маємо питання кадрових змін окремих міністрів і під кожним із них давно крісло хиталося в силу політичних, або управлінських, або інших мотивацій, доходячи просто до посилення одних політичних команд і послаблення інших всередині самої влади. Але поруч із тим є й момент трансформації, який перезрів, у цілому модель управління, яка себе вичерпала режимом короткої війни і яка вже мала трансформуватися на режим довгої війни, в якій ми не знаємо, коли вона завершиться", - сказав він.

Політолог також наголосив на тому, що за час повномасштабного вторгнення змінився характер війни. 

"Це абсолютно нормально і органічно, що під час війни мають відбуватися і кадрові заміни, і зміна самої моделі управління. Тому що характер війни два роки тому і характер війни і викликів зараз, які стоять перед державою, він абсолютно різний. Тоді можна було цілу низку питань поставити на паузу і сказати: після війни ними займемося. Але, як стало очевидно, що війна буде тривати достатньо довго, то всі ці проблеми, які були поставлені на паузу, вони почали валитися як зі скрині Пандори, оскільки вони ж і є причинами наразі низької ефективності державного апарату і, відповідно, нездатності набрати той коефіцієнт корисної дії, ефективність, яка б нам дозволяла говорити про впевнену перемогу України, бо в довшій війні змагаються державні машини", - вважає політолог.

  • У вівторок, 3 вересня, Верховна Рада отримала заяви про звільнення від очільників трьох українських міністерств.
Теги:
Україна
Кабмін
уряд Шмигаля
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