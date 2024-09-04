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Головна Суспільство ВР звільнила міністра юстиції Дениса Малюську

ВР звільнила міністра юстиції Дениса Малюську

Юлія Лаврук
4 вересня, 2024 середа
14:14
Суспільство Денис Малюська

У середу, 4 вересня, Верховна Рада проголосувала за звільнення Дениса Малюськи з посади міністра юстиції України

Зміст

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За звільнення очільника Міністерства юстиції проголосували 249 нардепів.

Результати голосування оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк.

Окрім цього, сьогодні Верхована Рада:

  • провалила Постанову про зняття Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки;
  • не підтримала звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України;
  • підтримала звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;
  • проголосувала за звільнення віцепрем'єрки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної.

Теги:
Україна
Верховна Рада
політика
ВРУ
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