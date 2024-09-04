ВР звільнила міністра юстиції Дениса Малюську
У середу, 4 вересня, Верховна Рада проголосувала за звільнення Дениса Малюськи з посади міністра юстиції України
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
За звільнення очільника Міністерства юстиції проголосували 249 нардепів.
Результати голосування оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк.
Окрім цього, сьогодні Верхована Рада:
- провалила Постанову про зняття Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки;
- не підтримала звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України;
- підтримала звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;
- проголосувала за звільнення віцепрем'єрки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної.
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