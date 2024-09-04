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Рада провалила зняття Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань нацбезпеки

Юлія Лаврук
4 вересня, 2024 середа
12:24
Суспільство Марʼяна Безугла

Верховна Рада у середу, 4 вересня, провалила Постанову про зняття Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки

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Про це повідомляє Еспресо.

За відповідне рішення проголосували лише 205 народних депутатів.

Зазначимо, що 15 липня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.

Вже 22 липня оборонний комітет ВР на засіданні проголосував за те, щоб підготувати постанову щодо виключення зі свого складу Мар'яни Безуглої.

Про Мар'яну Безуглу

У липні Мар'яна Безугла потрапила до бази "Миротворець", де зазначили, що вона свідомо дискредитувала органи державної влади та управління України.

На сайті "Миротворець", вказано, що "цілеспрямована та системна" діяльність Мар'яни Безуглої проти керівництва ЗСУ в період з 2022 по 2024 роки має явні ознаки спланованої в інтересах російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної компанії.

17 липня Безугла оголосила, що за власною заявою вийшла з фракції "Слуги народу". Своє рішення вона пояснила тим, що не розуміє пріоритетів колег по Комітету з питань нацбезпеки та оборони, а також звинуватила депутатів фракції "Слуга народу" в тому, що вони "підкилимно об’єднуються з опозицією в питаннях саботажу".

Теги:
Україна
Верховна Рада
політика
Мар'яна Безугла
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