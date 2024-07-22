Оборонний комітет ВР підтримав виключення зі свого складу Безуглої
Комітет ВР із питань нацбезпеки й оборони на засіданні 22 липня проголосував за те, щоб підготувати постанову щодо виключення зі свого складу Мар'яни Безуглої
Про це сама нардепка повідомила у Facebook.
За словами політикині, пропозицію щодо її зняття з посади заступниці голови оборонного комітету ВР і виключення зі складу комітету вніс нардеп Федір Веніславський.
Своєю чергою нардеп Ярослав Железняк зазначив, що комітет одноголосно ухвалив підготувати постанову щодо Безуглої. Він нагадав, що для зняття Безуглої потрібно зареєструвати постанову, пройти з нею Регламентний комітет, а потім винести на розгляд сесійної зали та набрати більш ніж 226 голосів.
- Минулого тижня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.
- 16 липня Безуглу внесли до бази "Миротворця".
- 17 липня нардепка вийшла з фракції "Слуги народу".
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