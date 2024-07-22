Оборонний комітет ВР підтримав виключення зі свого складу Безуглої

Про це сама нардепка повідомила у Facebook.

За словами політикині, пропозицію щодо її зняття з посади заступниці голови оборонного комітету ВР і виключення зі складу комітету вніс нардеп Федір Веніславський.

Своєю чергою нардеп Ярослав Железняк зазначив, що комітет одноголосно ухвалив підготувати постанову щодо Безуглої. Він нагадав, що для зняття Безуглої потрібно зареєструвати постанову, пройти з нею Регламентний комітет, а потім винести на розгляд сесійної зали та набрати більш ніж 226 голосів.