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Нардепка Безугла вийшла з фракції "Слуги народу"

17 липня, 2024 середа
11:48
Суспільство на фото Мар'яна Безугла

У середу, 17 липня, народна депутатка і заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла оголосила, що за власною заявою вийшла з фракції "Слуги народу"

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Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Офіційно: Вийшла з фракції "Слуга народу", - підписала нардепка відео з Верховної Ради у соцмережі.


Перед цим Безугла повідомила, що вдруге, "остаточно", подала заяву на вихід із парламентської фракції. Раніше вона робила це в лютому.

Своє рішення вона пояснила тим, що не розуміє пріоритетів колег по Комітету з питань нацбезпеки та оборони, а також звинуватила депутатів фракції "Слуга народу" в тому, що вони "підкилимно об’єднуються з опозицією в питаннях саботажу".

Безугла додає, що комітет також "задавнив деякі критичні реформи", зокрема ті, які планували схвалити ще у 2019 році. Також, за її словами, найбільші атаки на тлі її критики військового керівництва вона отримувала від членів власної фракції.

Нардепка зазначає, що також не може "пробитися" до президента Володимира Зеленського "з очевидними фактами про проблеми у війську".

"Отже, беручи до уваги вищезазначену ситуацію, що склалася, більше не маю моральних сил асоціювати себе з фракцією навіть формально. Надіслала заяву про вихід з парламентської фракції "Слуга народу". Остаточно", - написала депутатка.

Як повідомив депутат Ярослав Железняк, після виходу Безуглої із фракції у "Слузі народу" залишається 233 нардепи.

  • Нагадаємо, 15 липня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання народної обраниці Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю. 
  • Згодом стало відомо, що нардепка потрапила до бази "Миротворець" за умисну дискредитацію і деморалізацію ЗСУ.
Теги:
Україна
Верховна Рада
Слуга народу
Мар'яна Безугла
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