За умисну дискредитацію і деморалізацію ЗСУ: Безуглу внесли до бази "Миротворця"

Про це стало відомо на сайті "Миротворця".

Зазначається, що нардепка свідомо дискредитувала органи державної влади та управління України.

Крім, того Безуглій приписують:

усвідомлені публічні дії, спрямовані на дискредитацію органів державної влади та управління України;

Усвідомлені дії, спрямовані на дискредитацію та деморалізацію Збройних Сил України;

перешкоджання законній діяльності ЗСУ;

свідомі дії, спрямовані на розкол громадянського суспільства в Україні;

свідоме поширення інформації, що містить державну таємницю та використовується Росією для досягнення стратегічних цілей під час планування і ведення бойових дій проти України та для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій.

На сайті "Миротворець", вказано, що "цілеспрямована та системна" діяльність Мар'яни Безуглої проти керівництва ЗСУ в період з 2022 по 2024 роки має явні ознаки спланованої в інтересах російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної компанії.