Рада не підтримала звільнення Віталія Коваля з посади очільника Фонду держмайна
Верховна Рада України в середу, 4 вересня, не підтримала звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Рада провалила звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України. Зробити звіт йому не дали", - написав Железняк.
За звільнення Віталія Коваля проголосували 225 депутатів.
Зазначимо, що у вівторок, 3 вересня, Верховна Рада отримала заяву про звільнення від очільника Фонду держмайна.
Про Віталія Коваля
Віталій Коваль народився 28 липня 1981 року у місті Березне Рівненської області. У вересні 2019 року його призначили головою Рівненської обласної державної адміністрації.
У листопаді 2023-го Верховна Рада призначила Коваля головою Фонду державного майна України. За відповідне рішення проголосували 279 парламентарів.
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