Рада не підтримала звільнення Віталія Коваля з посади очільника Фонду держмайна

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Рада провалила звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України. Зробити звіт йому не дали", - написав Железняк.

За звільнення Віталія Коваля проголосували 225 депутатів.

Зазначимо, що у вівторок, 3 вересня, Верховна Рада отримала заяву про звільнення від очільника Фонду держмайна.

Про Віталія Коваля

Віталій Коваль народився 28 липня 1981 року у місті Березне Рівненської області. У вересні 2019 року його призначили головою Рівненської обласної державної адміністрації.

У листопаді 2023-го Верховна Рада призначила Коваля головою Фонду державного майна України. За відповідне рішення проголосували 279 парламентарів.