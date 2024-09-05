Олексія Кулебу призначили віцепрем’єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За призначення Кулеби проголосували 240 нардепів.

Зазначимо, що у середу, 4 вересня, до Верховної Ради надійшли подання про призначення нових міністрів, зокрема заступника голови ОП Олексія Кулеби на главу Мінрегіону.

Про Олексія Кулебу

Олексій Кулеба з 24 січня 2023 року обіймав посаду заступника голови Офісу президента. Раніше він також був головою Київської обласної державної адміністрації.

Із 1 січня 2021 року по лютий 2022 був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.