Олексія Кулебу призначили віцепрем’єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад
Рада призначила Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За призначення Кулеби проголосували 240 нардепів.
Зазначимо, що у середу, 4 вересня, до Верховної Ради надійшли подання про призначення нових міністрів, зокрема заступника голови ОП Олексія Кулеби на главу Мінрегіону.
Про Олексія Кулебу
Олексій Кулеба з 24 січня 2023 року обіймав посаду заступника голови Офісу президента. Раніше він також був головою Київської обласної державної адміністрації.
Із 1 січня 2021 року по лютий 2022 був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.
- Верховна Рада України підтримала призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції України.
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