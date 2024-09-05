ВР призначила Матвія Бідного міністром молоді та спорту
Верховна Рада 5 вересня проголосувала за призначення Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України
Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.
Таке рішення підтримали 239 народних депутатів.
Раніше Матвій Бідний виконував обовʼязки глави Міністерства молоді та спорту: цю посаду він обійняв 9 листопада 2023 року.
Верховна Рада сьогодні також:
- підтримала призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції України;
- призначила Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України.
- призначила Світлану Гринчук очільницею Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.
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