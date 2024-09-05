ВР призначила Матвія Бідного міністром молоді та спорту

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Таке рішення підтримали 239 народних депутатів.

Раніше Матвій Бідний виконував обовʼязки глави Міністерства молоді та спорту: цю посаду він обійняв 9 листопада 2023 року.

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