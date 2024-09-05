Рада призначила Світлану Гринчук міністеркою захисту довкілля
У четвер, 5 вересня, Верховна Рада України призначила Світлану Гринчук очільницею Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.
Відповідне рішення підтримали 246 нардепів.
Сьогодні, 5 вересня, Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування рекомендував Верховній Раді України призначити Гринчук Світлану Василівну на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.
З 14 квітня 2022 року Руслан Стрілець був міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.
Верховна Рада сьогодні також:
- підтримала призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції України;
- призначила Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України.
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