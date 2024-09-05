Рада призначила Світлану Гринчук міністеркою захисту довкілля

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

Відповідне рішення підтримали 246 нардепів.

Сьогодні, 5 вересня, Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування рекомендував Верховній Раді України призначити Гринчук Світлану Василівну на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

З 14 квітня 2022 року Руслан Стрілець був міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.

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