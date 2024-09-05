Наталію Калмикову призначили міністеркою у справах ветеранів

Про це повідомили нардепи Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

За призначення проголосували 256 депутатів.

Зазначимо, 5 вересня комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді України призначити Калмикову Наталію Фернандівну на посаду міністра у справах ветеранів України.

До цього Калмикова з 27 вересня 2023 року була заступницею міністра оборони України з питань соціального розвитку.

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