Наталію Калмикову призначили міністеркою у справах ветеранів
Верховна Рада у четвер, 5 вересня, підтримала призначення Наталії Калмикової на посаду очільниці Міністерства у справах ветеранів України
Про це повідомили нардепи Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.
За призначення проголосували 256 депутатів.
Зазначимо, 5 вересня комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді України призначити Калмикову Наталію Фернандівну на посаду міністра у справах ветеранів України.
До цього Калмикова з 27 вересня 2023 року була заступницею міністра оборони України з питань соціального розвитку.
Верховна Рада сьогодні також:
- підтримала призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції України;
- призначила Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України;
- призначила Світлану Гринчук очільницею Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів;
- проголосувала за призначення Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України;
- призначила Миколу Точицького очільником Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.
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