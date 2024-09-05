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Головна Суспільство Наталію Калмикову призначили міністеркою у справах ветеранів

Наталію Калмикову призначили міністеркою у справах ветеранів

Ольга Бабишена
5 вересня, 2024 четвер
17:00
Суспільство Калмикова Наталія

Верховна Рада у четвер, 5 вересня, підтримала призначення Наталії Калмикової на посаду очільниці Міністерства у справах ветеранів України

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Про це повідомили нардепи Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк. 

За призначення проголосували 256 депутатів. 

Зазначимо, 5 вересня комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді України призначити Калмикову Наталію Фернандівну на посаду міністра у справах ветеранів України.

До цього Калмикова з 27 вересня 2023 року була заступницею міністра оборони України з питань соціального розвитку.

Верховна Рада сьогодні також:

  • підтримала призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції України;
  • призначила Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України;
  • призначила Світлану Гринчук очільницею Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів;
  • проголосувала за призначення Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України;
  • призначила Миколу Точицького очільником Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.
Теги:
Україна
політика
ВРУ
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