Рада призначила Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій
Верховна Рада 5 вересня призначила Миколу Точицького очільником Міністерства культури та стратегічних комунікацій України
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.
Вони зауважили, що за призначення Точицького на цю посаду проголосували 252 нардепи.
Із липня 2023 року обов'язки голови Мінкульту тимчасово виконував Ростислав Карандєєв.
Микола Точицький у 2017-2021 роках був був послом України у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом. У квітні 2024 року він став заступником керівника Офісу президента.
Верховна Рада сьогодні також:
- підтримала призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції України;
- призначила Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України;
- призначила Світлану Гринчук очільницею Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів;
- проголосувала за призначення Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України.
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