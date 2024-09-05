Рада призначила Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

Вони зауважили, що за призначення Точицького на цю посаду проголосували 252 нардепи.

Із липня 2023 року обов'язки голови Мінкульту тимчасово виконував Ростислав Карандєєв.

Микола Точицький у 2017-2021 роках був був послом України у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом. У квітні 2024 року він став заступником керівника Офісу президента.

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