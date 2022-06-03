Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Банк готовий надати громадянам альтернативу валюті. Це або депозит, або військові облігації, де буде така сама ставка, яка допоможе перебити інфляцію. Звісно, це має й побічні ефекти, як от зростання вартості кредитування, проте тут Нацбанку обирає між неконтрольованою девальвацією, гіперінфляцією і тиском на певні бізнеси, в яких вже є кредити, які прив’язані до облікової ставки…Тож по ідеї депозитні ставки мають зараз зрости до 20% і більше", - сказав інвестиційний банкір.

Фурса наголосив, що Нацбанк був зобов’язаний підвищити облікову ставку, аби запобігти гіперінфляції.



"Зараз економіка поступово відходить від шоку початку війни, відбувається зростання споживчої активності, бізнесу. Люди вже думають не про виживання, а про те, як би заробити. Відтак з’являється тиск на національну валюту та резерви Нацбанку. Тож було прийнято рішення підвищити облікову ставку. Після цього банки збільшать депозитні ставки, а український Мінфін збільшить ставки по військових облігаціях. Таким чином ця пропозиція була цікава і для банків, і для громадян", – сказав експерт.

НБУ поки що залишить незмінним фіксований курс гривні. Про це зазначив заступник голови Нацбанку Гелетій.

Нацбанку Гелетій. Україна має розпочати переговори з Міжнародним валютним фондом для обговорення нової програми. Про це заявив глава НБУ Кирило Шевченко під час пресбрифінгу.

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