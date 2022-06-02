Зараз саме час розпочати обговорення нової програми з МВФ, - голова Нацбанку
Україна має розпочати переговори з Міжнародним валютним фондом обговорення нової програми
Про це заявив глава НБУ Кирило Шевченко під час прес-брифінгу.
"На нашу думку, саме зараз час розпочати обговорення нової программи з МВФ", - сказав він.
Шевченко також оголосив про підвищення центробанком облікової ставки з 10% до 25%. НБУ змінив обікову ставку вперше з часів повномасштабного вторгнення Росії.
- Нагадаємо, споживчі ціни в травні зросли на 17%.
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