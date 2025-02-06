Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство ГеройCar та ЕVA збирають на армію мотоциклів для ЗСУ
Новини компаній

ГеройCar та ЕVA збирають на армію мотоциклів для ЗСУ

Анна Хотіна
6 лютого, 2025 четвер
10:00
Суспільство

6 лютого  стартує великий збір "Відчувай на максимум" на позашляхові мотоцикли для Збройних сил України, організований благодійним проєктом ГеройCar та мережею магазинів ЕVA

Зміст

Кошти, зібрані в межах цієї ініціативи, команда проєкту ГеройCar спрямує на придбання 50 позашляхових мотоциклів Sihao. Це легка в обслуговуванні, маневрена техніка, яка допоможе військовим у бойових та розвідувальних завданнях.  

"ГеройCar робить все можливе задля забезпечення Збройних сил України надійним та витривалим колісним транспортом. Зараз ми отримали від ЗСУ запит на мотоцикли, адже мототехніка може суттєво підвищити ефективність роботи окремих підрозділів", — говорить Євгенія Бут, СЕО БО "Благодійний фонд "Руслана Шостака", частиною якого є проєкт ГеройCar.  

Позашляхові мотоцикли — ефективний та універсальний інструмент особливо в умовах складного рельєфу. Серед їхніх переваг на полі бою — висока маневровість і швидкість. Вони дозволяють переміщатися фактично будь-якою місцевістю, оминаючи перешкоди, що зупиняють або сповільнюють автомобілі та решту техніки. Мотоцикли легко маскувати та ремонтувати. Крім того, вони споживають значно менше палива, ніж авто. 

"Війна змінює сприйняття звичних речей. У сучасному світі мотоцикли асоціюються зі швидкістю, екстримом, сміливістю, прагненням максимального рівня гострих відчуттів. Та в умовах війни екстрим не забаганка, мотоцикл не розвага, а відчувати на максимум необхідно, щоб миттєво реагувати на ситуацію та вижити. Ті, хто сьогодні не на фронті, також мають відчувати на максимум. Адже від швидкості нашої реакції залежить, наскільки вчасно Сили оборони отримають необхідну допомогу для захисту України. Тому для свого збору ми обрали назву "Відчувай на максимум", і через неї закликаємо реагувати, не бути байдужими та долучатися", – коментує керівниця PR-напряму мережі EVA та  EVA.UA Олександра Гнатик.

Долучитися до збору "Відчувай на максимум" можна на касах магазинів EVA, зробивши переказ від 1 гривні,  або донатом на будь-яку суму на сайті благодійного проєкту ГеройCar.

Теги:
Новини
Україна
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Київ
-1.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 43.06
    Продаж 43.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
6 лютого
10:23
Ексклюзив
ЗСУ дрон безпілотник
"За останні три тижні жодних здобутків противника на полі бою не було": командир полку "Ахіллес" про ситуацію у зоні відповідальності на Куп’янщині
10:22
ДБР викрило посадовців, які вкрали понад 100 млн грн під час закупівель для ЗСУ
10:03
OPINION
блог Олександр Краєв
Ідею виборів в Україні американцям підказав... Стефанчук?
10:02
"Книжковий Арсенал" оголосив дати проведення фестивалю
10:02
Ексклюзив
"Ми чітко бачимо, що робимо на полі бою": 429-й окремий полк безпілотних систем «Ахіллес» оголосив рекрутинг
10:01
Оновлено
Росія атакувала Україну безпілотниками: у Харкові на ринку "Барабашово" пошкоджено 100 торговельних павільйонів
09:51
Ілон Маск
Маск поширив фейк про фінансування USAID візитів західних зірок до України, - ЦПД
09:43
Енергосистема, електроенергія, обстріли
У низці регіонів України запровадили аварійні вимкнення світла
09:37
На фото: Максим Девізоров отримав нагороду
У Театрі драматургів поставлять виставу за пʼєсою актора і військового Макса Девізорова
09:28
На Дніпропетровщині автобус із пасажирами врізався у дерево: постраждали 14 людей
09:26
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 лютого: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:08
ППО
ППО збила 56 ворожих дронів, 18 - не досягли цілей
08:58
Оновлено
Держсекретар США Марко Рубіо, Панамський канал
У Панамі спростували заяву Держдепу про скасування плати за прохід Панамським каналом для кораблів зі США
08:55
Курська область
За пів року Курської операції втрати росіян сягнули майже 40 тис. осіб, - Генштаб
08:40
Частина ракети, яка була виготовлена ​​в Північній Кореї та була використана під час удару по Харкову. 6 січня 2024 р.
КНДР використовує Україну як поле бою для покращення точності своїх ракет, - Reuters
08:18
Донецька область
За добу росіяни поранили чотирьох мирних жителів Донеччини
08:09
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті сталося 90 боєзіткнень: Сили оборони зупинили 24 штурми РФ на Покровському напрямку
08:05
Оновлено
аеродром "Приморсько-Ахтарський
Сили оборони уразили аеродром у Краснодарському краї, звідки РФ запускає "шахеди"
08:01
OPINION
Зеленський готовий говорити з Путіним, але це не виглядає реалістично. Колонка Віталія Портникова
07:53
ООН
ООН: понад 160 жінок були зґвалтовані та спалені живцем під час втечі з в'язниці у ДР Конго
07:52
Партизани "Атеш" розвідали інформацію про 606-й зенітний ракетний полк у Підмосков'ї
07:30
Неймар (у світлій формі) в матчі за "Сантос"
Неймар зіграв перший матч після повернення до Бразилії
07:28
війна діти
У зоні активних бойових дій на Донеччині залишаються 216 дітей
07:11
Інфографіка
втрати росіян
РФ за добу війни в Україні втратила 1240 військових, 46 артсистем і 16 бронемашин
07:08
Київ
Січень 2025 року став найтеплішим за всю історію спостережень
07:00
Ексклюзив
стрес
Як хронічний стрес батьків впливає на емоційний стан дітей: пояснює психологиня 
06:50
Оновлено
корабель рф
РФ утримує в Чорному морі один ракетоносій
06:47
Дональд Трамп
Мін'юст США поверне Трампу секретні документи, які були вилучені у 2022 році під час обшуків, - CNN
06:26
Аргентина. Хав'єр Мілей
В Аргентині заборонили операції зі зміни статі для неповнолітніх
05:45
Андрій Лунін у воротах "Реалу" в матчі Кубку Іспанії проти "Леганеса"
Лунін допоміг "Реалу" вийти до півфіналу Кубка Іспанії
04:21
Донецька область, стела
У Донецькій області попри обов'язкову евакуацію залишаються 302 тис. українців
03:21
Франсуа Байру
У Франції провалили дві спроби оголошення вотуму недовіри уряду Байру
02:27
Кіт Келлог
Спецпредставник Трампа Келлог 20 лютого відвідає Україну, - ЗМІ
01:55
Ілюстративне фото
Режим Талібану призупинив роботу єдиної в Афганістані жіночої радіостанції
01:17
Оновлено
РФ атакувала Одещину ракетою: убила й поранила випадкових перехожих
01:00
депортація
Президент Гватемали заявив, що країна готова приймати на 40% більше депортаційних рейсів зі США
00:50
Дональд Трамп
Трамп підписав указ про заборону трансгендерам брати участь у жіночих спортивних змаганнях
00:34
немовля
На Полтавщині матері оголосили підозру в умисному вбивстві новонародженого сина
00:03
Оновлено
Артем Довбик, Рома, Серія А, Кубок Італії
Гол Довбика не врятував "Рому" від поразки "Мілану" та вильоту з Кубка Італії
2025, середа
5 лютого
23:55
Андрій Коваленко
"Помруть або надовго сядуть": у ЦПД розповіли, що чекає на завербованих Росією диверсантів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV