У зоні активних бойових дій на Донеччині залишаються 216 дітей
Ще 216 дітей залишаються у населених пунктах Донецької області, які віднесені до зони активних бойових дій
Про це повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Укрінформ.
"Що стосується громад, віднесених до зони активних бойових дій, а це 17 громад, то в них залишається близько 43 тис. осіб, з яких 216 – це діти", - зазначив Петлін.
Він нагадав, що на Донеччині було 19 громад, населені пункти яких відносилися до зони активних бойових дій, але наразі їх залишалося 17 через те, що Вугледарська та Новогродівська відійшли до тимчасово окупованих територій.
Залишилися громади: Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Очеретинська, Селидівська та Новоселівська.
Своєю чергою в.о. начальника служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова повідомила, що у населених пунктах Донеччини, де проводиться примусова евакуація дітей, ще залишаються 94 сім’ї, у яких виховуються 133 дитини.
Вона зазначила, що обов’язкову евакуацію поширено ще на сім населених пунктів Шахівської сільської територіальної громади, в яких залишаються 66 дітей (це 44 сім’ї). У Комарській сільській тергромаді залишаються 57 дітей, які виховуються у 42 сім’ях.
- Станом на 5 лютого на підконтрольній Україні території Донецької області залишаються близько 302 тисяч цивільних людей, попри оголошену обов'язкову евакуацію.
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