Неймар зіграв перший матч після повернення до Бразилії

Про це повідомляє офіційний сайт "Сантоса".

Неймар вийшов на заміну після перерви матчу чемпіонату штату Сан-Паулу проти "Ботафого". На той час його одноклубники вели в рахунку 1:0 - забив Тіквінью. "Сантос" пропустив у відповідь в середині другого тайму від Алешандре Жезуса.

На 71-й хвилині "Ботафого" залишився у меншості через вилучення Валлісона, проте команда Неймара чисельною перевагою не скористалася - матч завершився внічию 1:1.

Повернення Неймара в "Сантос"

31 січня Неймар повернувся з "Аль-Хіляля" з Саудівської Аравії до "Сантоса". Наступного дня бразильський клуб, за який також виступав Король футболу Пеле, влаштував форварду презентацію під гаслом: "Принц повернувся!" Вона відбулася на переповненому 17-тисячному стадіоні. Неймар розпочав кар'єру саме в "Сантосі", за який він грав у 2009-2013 роках. Після цього бразильський клуб продав нападника за 88 млн євро до іспанської "Барселони".

Неймар досі залишається найдорожчим футболістом світу, після того як у 2017 році перейшов з "Барси" до французького ПСЖ за 222 млн євро.

33-річний футболіст розірвав контракт з "Аль-Хілялем", який був розрахований до літа 2025 року, за взаємною згодою сторін. Неймар перейшов до команди з Саудівської Аравії з французького ПСЖ за $98 млн у серпні 2023 року. Через постійні травми він за півтора року зіграв за "Аль-Хіляль" лише 7 матчів, забив 1 гол та віддав 3 результативні передачі.

З "Барселоною" Неймар виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу та два титули Ла Ліги. З ПСЖ став п'ятиразовим чемпіоном Франції.

Неймар зіграв 128 матчів та забив 79 голів за збірну Бразилії. У 2016 році в її складі став олімпійським чемпіоном.