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Мін'юст США поверне Трампу секретні документи, які були вилучені у 2022 році під час обшуків, - CNN

Катерина Єсікова
6 лютого, 2025 четвер
06:47
Світ Дональд Трамп

Міністерство юстиції працює над поверненням речей президента США Дональда Трампа, які були вилучені під час обшуку в його резиденції у Мар-а-Лаго в серпні 2022 року

Зміст

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

"Оскільки кримінальна справа Трампа вже закрита, міністерство юстиції працює над поверненням речей, зібраних під час розслідування. Прокурори та агенти ФБР, які вели розслідування, отримали інструкції від мін'юсту про те, що вилучені предмети будуть повернуті", - йдеться у дописі.

Серед особистих речей, які вилучило ФБР і які тепер будуть повернуті Трампу, - сорочки для гольфу, листівки з днем народження і фотографії співачки Селін Діон, що знаходилися в будинку.

Що передувало

9 серпня 2022 року агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та виявили 11 пакетів конфіденційних документів. Пізніше міністерство юстиції США заявило, що має докази того, що секретні документи були навмисно приховані від ФБР, коли правоохоронці намагалися отримати їх у червні з маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.

Згодом Трамп отримав повістку до суду: він зберігав порожню теку "Секретний вечірній брифінг", яку юристи не передали прокурорам під час обшуків у його маєтку.

У 2023 році Федеральна прокуратура отримала доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану. Невдовзі після цього адвокатам колишнього президента сказали, що його визнано об'єктом розслідування у справі щодо секретних документів.

Напередодні Федеральне велике журі висунуло Трампу звинувачення за сімома епізодами у справі про несанкціоноване зберігання близько 100 секретних документів. А вже 9 червня міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт щодо Трампа у справі про секретні документи. Йому загалом висунули 37 пунктів обвинувачення. Тоді він міг отримати до 400 років ув'язнення.

У липні 2023 року спеціальний прокурор США Джек Сміт висунув проти експрезидента Дональда Трампа додаткові звинувачення у справі щодо зберігання секретних документів після завершення каденції в Білому домі.

Теги:
Новини
Президент США
Дональд Трамп
США
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