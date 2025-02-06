Ідею виборів в Україні американцям підказав... Стефанчук?
Щодо вимог проведення виборів і позиції американців
Думаю, варто в цій дискусії нагадати важливу річ. яка часто випадає з-поза меж зору як наших діячів, так і загалом україномовного інформаційного сегмента (хоча, варто сказати, англомовний сегмент забув про це вже в момент появи новини).
Останній тиждень все активніше розганяється тема виборів протягом цього року. З'являються повідомлення, дякуючи пану Рубіо та пану Келлогу, що насправді це може стати однією з потенційних вимог до України в майбутньому переговорному процесі за посередництва США. І мережа вже кипить нібито "підтвердженнями" зі сторони "українських топів" (пряма цитата), що так точно, виборам бути. Проте згадаймо, звідки взагалі ростуть ноги цієї всієї теми.
Ще у 2023 році трохи несподівано частина членів Українського Кокусу у Конгресі почали активно ялозити тему з виборами. Мовляв, Україна бореться за демократію, а тому має показати власну відданість демократичним цінностям.
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Найголосніше тоді про це заявляв наш любий старий знайомий Ліндсі Грем. Але коли його запитали про це, звідки в нього таке чітке бачення виборів та розуміння можливості їх проведення?
За його словами, про бажання та необхідність виборів йому сказав.... Стефанчук під час однієї з крайніх на той момент парламентських делегацій до США. Ось і весь запит. Сформований нами ж.
Не буду втомлюватися повторювати: поки ми не навчимося працювати із менеджментом очікувань і не перестанемо будувати повітряні замки нереальних можливостей, в нас будуть ось такі непорозуміння зі стратегічними партнерами, і звідти будуть виростати все більші проблеми.
Про автора. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"
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