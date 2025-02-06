"Ми чітко бачимо, що робимо на полі бою": 429-й окремий полк безпілотних систем «Ахіллес» оголосив рекрутинг

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Чому було прийнято рішення про утворення полку. Очевидно, що безпілотні системи стали геймчерджером всієї війни. І визначна кількість цілей виявляється саме за рахунок безпілотників різного гатунку. Ми отримуємо можливості бачити ситуаційну обізнаність, де знаходиться ворог, які він планує наміри, де його основні місця концентрації. Як наслідок, ефективно можна за рахунок безпілотних систем як коригувати вогонь наших артилерійських систем, зокрема і систем реактивного вогню, так і наносити удари по противнику за рахунок ударного типу різного роду безпілотних систем", - сказав він.

Це і дрони-камікадзе, і дрони багаторазового застосування, а також крила. Виробництво яких та застосування по противнику, за словами Юрія Федоренка, Україна наростила у 2024 році.

"Оскільки спочатку рота одна з перших в світі ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" ввійшла в 23-му році в топ-3 кращих за результативністю підрозділа в усіх Силах оборони. Батальйон завжди тримає лідерські позиції в усіх Силах оборони по знищенню противника було прийнято рішення, оскільки є оргядро масштабувати досвід і утворити полк. Ми на поточний момент продовжуємо виконувати бойові завдання, підрозділ воює, водночас оголошений рекрутинг, ми проводимо значну рекрутингову компанію по залученню додатково побратимів та посестер, які стануть з нами пліч-о-пліч. І за рахунок того вміння, знання, досвіду, розуміння ситуації і можливості навчити, які є у нас, ми зможемо, більш ніж переконаний, що в цьому році майже повною мірою не просто закомплектуватися, а набути бойової спроможності", - вважає військовий.

Юрій Федоренко зауважив, що, на його думку, переваги безпілотних підрозділів полягає у тому, що воїни мають можливість одразу бачити результат своєї роботи.

"При рівнозначності важливості всіх професій, основна робота, звісно, і складність війни, за моїм переконанням, оскільки ми вийшли саме із стрілецького підрозділу, падає на плечі піхотних підрозділів. Перевага безпілотних підрозділів, в першу чергу, полягає в тому, що ми конкретно чітко бачимо, що робимо на полі бою. Ми маємо можливість бачити ворога від лінії бойового зіткнення і достатньо глибоко в його бойові порядки, в його оперативному просторі. І також ми можемо впливати безпосередньо на хід бойових дій, виконуючи основну задачу, знищуючи ворога до того моменту, доки він не підійшов до наших передових позицій, до наших піхотинців та штурмовиків. Не кожному в Силах оборони дана можливість бачити те, що він робить на полі бою і на пряму впливати в моменті на хід подій", - зазначив він.

Кмандир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" закликав усіх бажаючих ознайомитись із умовами рекрутингу на сторінках полку в соцмережах.

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"Дивіться на свій досвід, вміння і знання цивільні, заповнюйте анкету. Протягом певного періоду часу з вами зв'яжеться наш представник. Ми поспілкуємося і у випадку, якщо підходимо один одному, дамо алгоритм прямої мобілізації. На сьогоднішній день є перевага. Ви мобілізуєтесь безпосередньо в 429-й Окремий полк безпілотних систем Ахіллес і немає ймовірності того, що ви можете опинитися в будь-якому іншому підрозділі", - сказав Юрій Федоренко.