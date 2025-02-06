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У Театрі драматургів поставлять виставу за пʼєсою актора і військового Макса Девізорова

Дар'я Тарасова
6 лютого, 2025 четвер
09:37
Культура На фото: Максим Девізоров отримав нагороду

Київський Театр драматургів готує премʼєру вистави "І в горі, і в радості…", яку ставлять за пʼєсою зірки "Перших ластівок" і "Мирний-21", військовослужбовця ЗСУ Макса Девізорова

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Про це повідомляє Укрінформ.

15 і 16 лютого у київському Театрі драматургів відбудеться прем'єра вистави "І в горі, і в радості…". Її ставлять за п'єсою військовослужбовця Максима Девізорова, створеною в межах проєкту "Театр Ветеранів".

"У виставі порушуються актуальні, але досі незручні для театральної сцени питання: війна і її вплив на взаємини в родині; обов'язок перед батьківщиною очима чоловіка, який воює, і жінки, яка чекає, потреба в діалозі; переосмислення стосунків у родинах, травмованих війною (зокрема і тема інвалідизації військових)", - розповіли у театрі про п’єсу.

В основу пʼєси лягла особиста історія кохання актора зі Світланою Гордієнко, які одружилися у перший рік повномасштабного вторгнення - у травні 2022 року. Історія обернулася розчаруванням та зрадою. За сюжетом, ліричний герой, який нещодавно знайшов свою справжню любов, вступає до лав ТрО. Він освідчується коханій і почувається найщасливішим у світі, адже його жінка не просто обіцяє чекати, а й усіляко доводить свої почуття. А незабаром у пари народиться дитина. Однак поки герой Девізорова тішиться думками про сина і намагається перевестись в інший підрозділ, щоби бути ближче до коханої й первістка, його історія кохання стає драмою.

"Я дуже пишаюсь Максимом Девізоровим, який мав сміливість та щирість відверто говорити про найболючіші для нього речі. Але для мене було головне, щоб для глядачів вистава мала не травмувальний, а дещо терапевтичний ефект, тому я запропонував зробити цю історію в формі казки!", - поділився режисер вистави Олекса Гладушевський.

Як зазначили в театрі, важкі питання режисер Гладушевський пом'якшує несподіваною формою - вводить у виставу стилістику чарівної казки. Подача цікава тим, що в казці з дитинства безпомилково впізнаємо добро і зло, яке має бути покаране. Також така стилістика дозволяє зберегти певну дистанцію від проблематики - осмислити її без ретравматизації.

"Коли мене запросили створювати "Театр Ветеранів", я й не думав, що писатиму. Тоді я був максимально спустошеним - повна дезорієнтація і крах довіри. Але завдяки підтримці побратимів з ТрО Медіа, Максима Курочкіна та команді, що сформувалася, я поступово повертався до життя", - зазначив Макс Девізоров.

Він переконаний, що писати слід про те, що не можеш більше носити в собі, і тому вирішив написати п’єсу, щоб відпустити біль, якого завдала йому зрада людини, з якою він мріяв про сім’ю.

"На жаль, подібні історії зараз трапляються часто, тож про цю проблему варто говорити", - переконаний драматург.

Вперше виставу представили в межах фіналу проєкту "Театру Ветеранів".

У постановці залучені Павло Власенко, Артем Волков, Вадим Гринчук, Максим Девізоров, Андрій Карпов, Марія Краснощок, Ніколь Мацкул, Діана Мироненко, Григорій Наумов, Влад Пістряк, Михайло Поліщук.

 

Теги:
Новини
мистецтво
військові
новини Києва
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