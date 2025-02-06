"Книжковий Арсенал" оголосив дати проведення фестивалю
13-й "Книжковий Арсенал" цьогоріч відбудеться з 29 травня до 1 червня. Кураторками фокус-теми стануть професорка Єльського університету Марсі Шор та письменниця Оксана Форостина
Про це повідомляється на сайті "Книжкового Арсеналу".
Фестиваль "Книжковий Арсенал" цього року відбудеться вже утринадцяте. Захід матиме програмну частину та книжковий ярмарок на першому поверсі Старого арсеналу.
Кураторками яокус-теми фестивалю стануть історикиня, професорка інтелектуальної історії Європи Єльського університету Марсі Шор та письменниця, перекладачка, видавчиня та членкиня Українського ПЕН Оксана Форостина.
"Цьогоріч "Книжковий Арсенал" відбудеться уже втринадцяте, і ми докладемо всіх зусиль, аби він був саме тим місцем найважливішої розмови, яка робить "Арсенал" настільки особливим і улюбленим. Саме тим місцем зустрічі однодумців, поєднання мистецтв і досвідів, місцем радості й спільного смутку, місцем рефлексії про найскладніші питання, які торкаються кожного в Україні. Я дуже вдячна Марсі та Оксані за їхню роботу над фокус-темою: маючи привілей спостерігати за робочим процесом, впевнена, що це буде глибока й водночас глобальна у своїй широті розмова. Саму тему ми оголосимо вже невдовзі — в березні", - поділилась генеральна директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта.
У програмі "Книжкового Арсеналу", над якою працюватимуть запрошені куратори, відбудуться події у межах фокус-теми фестивалю, основної програми, програми для дітей та підлітків, професійної програми.
Зі спеціальною програмою "Книжковий Арсенал" прийматиме Літературно-перекладацький фестиваль Translatorium.
Лекції, дискусії, перформанси, публічні інтерв’ю та поетичні читання відбудуться на семи сценах фестивалю. Також під час заходу презентують виставкові проєкти.
У межах фестивалю відбудеться щорічна професійна програма Book Arsenal Fellowship Program для іноземних видавців та літературних агентів, яка сприяє посиленню міжнародної співпраці з Україною у книжковій сфері через встановлення прямих контактів між професіоналами з України та закордону та знайомство з місцевою літературною та книжковою сценами.
"Книжковий Арсенал" є міжнародною подією, що організована Мистецьким арсеналом. Фестиваль відбувається з 2011 року, і став однією з найбільш впливових літературно-мистецьких подій Східної Європи. У 2019 році отримав звання "Найкращий літературний фестиваль світу"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.95
- EUR Купівля 43.06Продаж 43.76
- Актуальне
- Важливе