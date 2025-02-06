Росіяни атакували броньований автомобіль Укрпошти, який повертався із Покровська
Російська окупаційна армія атакувала безпілотником броньований автомобіль Укрпошти, який повертався із міста Покровськ, що на Донеччині
Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.
"Ворог продовжує атакувати Укрпошту у прифронтових регіонах, а за кожною нашою гарною новиною стоїть героїчна, часто ризикована робота працівників. Цього разу ворожий дрон атакував нашу автівку, яка поверталася з Покровська. Завдяки броні працівники залишилися живі", - зазначив Смілянський.
Фото: Ігор Смілянський
Фото: Ігор Смілянський
Він додав, що тепер Укрпошта шукатиме новий автомобіль, аби працівники змогли продовжувати роботу.
- Наприкінці січня у Покровську припинили роботу стаціонарні відділення Укрпошти. Надалі працюватимуть лише пересувні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.95
- EUR Купівля 43.06Продаж 43.76
- Актуальне
- Важливе