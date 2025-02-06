Росіяни атакували броньований автомобіль Укрпошти, який повертався із Покровська

Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Ворог продовжує атакувати Укрпошту у прифронтових регіонах, а за кожною нашою гарною новиною стоїть героїчна, часто ризикована робота працівників. Цього разу ворожий дрон атакував нашу автівку, яка поверталася з Покровська. Завдяки броні працівники залишилися живі", - зазначив Смілянський.

Фото: Ігор Смілянський

Фото: Ігор Смілянський

Він додав, що тепер Укрпошта шукатиме новий автомобіль, аби працівники змогли продовжувати роботу.