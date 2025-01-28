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Укрпошта припинила роботу в Покровську, працюватимуть пересувні відділення

Ольга Бабишена
28 січня, 2025 вiвторок
11:43
Війна з Росією

У Покровську у вівторок, 28 січня, припинили роботу стаціонарні відділення Укрпошти, надалі працюватимуть лише пересувні

Зміст

Про це повідомили у Покровській МВА. 

"Відсьогодні "Укрпошта" припиняє роботу в м. Покровськ, але працюватимуть пересувні відділення", - йдеться у повідомленні. 

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський розповів, що національний поштовий оператор намагається останнім залишати території, до яких наближається ворог. Втім, 27 січня, росіяни атакували дроном поштову автівку в Покровську. 

Відтак, Укрпошта змушена змінити формат роботи у місті, щоб не наражати на небезпеку ні працівників, ні клієнтів. 

РФ вдарила по поштовій автівці

Фото: Ігор Смілянський

  • 27 січня волонтер, голова ГО "Центр Об’єднаних Рішень" Ростислав Радиш розповів про ситуацію у Покровську. За його словами, місто постійно обстрілюють зі сторони загарбників і в місті перебувати дуже небезпечно, оскільки постійно літають дрони, російська армія постійно використовує FPV для того, щоб знищувати цивільні машини, машини військових, а також волонтерів. 
  • Згодом журналістка ТК "Орбіта" та інтернет-видання "Свої" Наталя Бірюкова зазначила, що всі населені пункти Покровської громади перебувають під постійними ворожими обстрілами - немає жодного безпечного куточка. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Укрпошта
російська армія
Донеччина
окупанти
Покровськ
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