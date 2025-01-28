Укрпошта припинила роботу в Покровську, працюватимуть пересувні відділення

Про це повідомили у Покровській МВА.

"Відсьогодні "Укрпошта" припиняє роботу в м. Покровськ, але працюватимуть пересувні відділення", - йдеться у повідомленні.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський розповів, що національний поштовий оператор намагається останнім залишати території, до яких наближається ворог. Втім, 27 січня, росіяни атакували дроном поштову автівку в Покровську.

Відтак, Укрпошта змушена змінити формат роботи у місті, щоб не наражати на небезпеку ні працівників, ні клієнтів.

Фото: Ігор Смілянський