У Покровській громаді немає жодного безпечного куточка, – журналістка Бірюкова

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"У Мирнограді, за офіційною статистикою, залишається близько п'яти тисяч мешканців, а в Покровську - сім тисяч. Покровська громада охоплює 41 населений пункт, зокрема два міста. На жаль, усі ці території перебувають під постійними ворожими обстрілами, тобто в громаді немає жодного безпечного куточка", - наголосила Бірюкова.

Журналістка також додала, що ворожі дрони полюють на будь-яку автівку.

"Дуже багато влучань у цивільний, комунальний транспорт, а також у машини, які доставляють хліб", - зауважила Бірюкова.

Російська окупаційна армія за добу війни в Україні втратила 1380 військовослужбовців. Сили оборони знищили низку ворожої техніки, зокрема 5 танків РФ.

Військовий експерт, співробітник СБУ (2004-2015) Іван Ступак зазначив, що російська армія має стратегічну мету захопити Покровськ.





