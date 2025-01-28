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Армія РФ за добу втратила 1380 окупантів, 5 танків і 72 дрони

Катерина Єсікова
28 січня, 2025 вiвторок
07:14
Війна з Росією

Російська окупаційна армія за добу війни в Україні втратила 1380 військовослужбовців. Сили оборони знищили низку ворожої техніки, зокрема 5 танків РФ

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 833 000 (+1380) осіб,
  • танків ‒ 9876 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20 573 (+12) од,
  • артилерійських систем – 22 366 (+27) од,
  • РСЗВ – 1263 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 399 (+72),
  • крилаті ракети ‒ 3053 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35 269 (+86) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3718 (+2).

Дані уточнюються.

  • 26 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили зберігають буферну зону на території Росії, щоб убезпечити Суми та Харків від можливого ворожого наступу.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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