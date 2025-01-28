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Армія РФ за добу втратила 1380 окупантів, 5 танків і 72 дрони
Російська окупаційна армія за добу війни в Україні втратила 1380 військовослужбовців. Сили оборони знищили низку ворожої техніки, зокрема 5 танків РФ
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 833 000 (+1380) осіб,
- танків ‒ 9876 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 573 (+12) од,
- артилерійських систем – 22 366 (+27) од,
- РСЗВ – 1263 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 399 (+72),
- крилаті ракети ‒ 3053 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35 269 (+86) од,
- спеціальна техніка ‒ 3718 (+2).
Дані уточнюються.
- 26 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили зберігають буферну зону на території Росії, щоб убезпечити Суми та Харків від можливого ворожого наступу.
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