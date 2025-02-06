РФ за добу війни в Україні втратила 1240 військових, 46 артсистем і 16 бронемашин
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1240 військових. Також українські захисники знищили 46 артилерійських систем і 16 бойових броньованих машин ворога
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 845310 (+1240) осіб;
- танків ‒ 9965 (+18) од;
- бойових броньованих машин ‒ 20737 (+16) од;
- артилерійських систем – 22753 (+46) од;
- РСЗВ – 1271 (+2) од;
- засоби ППО ‒ 1055 (+2) од;
- літаків – 369 (+0) од;
- гелікоптерів – 331 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24185 (+83);
- крилаті ракети ‒ 3054 (+0);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36211 (+133) од;
- спеціальна техніка ‒ 3737 (+2).
У Генштабі додали, що дані уточнюються.
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