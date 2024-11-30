Балтійські країни визначилися із датою від’єднання від енергосистеми РФ та синхронізації з ЄС

Про це інформує пресслужба естонської енергетичної компанії Elering.

Як зазначається, Естонія, Латвія та Литва завершують вихід із енергетичної системи, контрольованої Росією. Наразі ці країни працюють у складі IPS/UPS, частоту якої регулює Росія.

У Elering заявили, що вже 8 лютого 2025 року енергосистеми країн Балтії відключаться від з'єднання з системою IPS/UPS і розпочнуть спільне випробування роботи своїх енергосистем у режимі енергетичного острова. Синхронізація з частотою континентальної Європи відбудеться 9 лютого.

"Синхронізація з енергосистемою континентальної Європи не лише підвищить нашу енергетичну безпеку, але й забезпечить ефективний зв’язок із ринками ЄС. Це великий крок у напрямку інтеграції наших систем до єдиних правил Європи", - підкреслили у компанії.

У серпні минулого року оператори систем передання електроенергії Естонії, Латвії та Литви підписали угоду про синхронізацію, яка передбачає від’єднання від контрольованої Росією системи й підключення до континентальної європейської мережі.



