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Балтійські країни визначилися із датою від’єднання від енергосистеми РФ та синхронізації з ЄС

Світлана Кравченко
30 листопада, 2024 субота
07:30
Світ Енергетика

Литва, Естонія та Латвія ухвалили рішення від'єднатися від російської електроенергетичної мережі та приєднання до європейської вже на початку лютого 2025 року

Зміст

Про це інформує пресслужба естонської енергетичної компанії Elering.

Як зазначається, Естонія, Латвія та Литва завершують вихід із енергетичної системи, контрольованої Росією. Наразі ці країни працюють у складі IPS/UPS, частоту якої регулює Росія.

У Elering заявили, що вже 8 лютого 2025 року енергосистеми країн Балтії відключаться від з'єднання з системою IPS/UPS і розпочнуть спільне випробування роботи своїх енергосистем у режимі енергетичного острова. Синхронізація з частотою континентальної Європи відбудеться 9 лютого.

"Синхронізація з енергосистемою континентальної Європи не лише підвищить нашу енергетичну безпеку, але й забезпечить ефективний зв’язок із ринками ЄС. Це великий крок у напрямку інтеграції наших систем до єдиних правил Європи", - підкреслили у компанії.

  • У серпні минулого року оператори систем передання електроенергії Естонії, Латвії та Литви підписали угоду про синхронізацію, яка передбачає від’єднання від контрольованої Росією системи й підключення до континентальної європейської мережі.


 

Теги:
Новини
Росія
ЄС
Латвія
Європа
Естонія
Литва
Економіка
Енергетика
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